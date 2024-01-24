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Українським баскетболістам загрожує дискваліфікація за відмову грати за збірну

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українським баскетболістам загрожує дискваліфікація за відмову грати за збірну
ФБУ затвердив санкцію у вигляді дискваліфікації на строк від 1 до 2 років
фото з відкритих джерел

Відмова грати за збірну України обернеться для спортсменів покаранням 

Українських баскетболістів дискваліфікуватимуть на строк до двох років за відмову грати за збірну без поважної причини. Відповідне рішення ухвалив Виконком Федерації баскетболу України.

«У разі систематичного (2 та більше разів) невиправданого неприбуття гравця на виклик ФБУ для проходження медичного обстеження та/або участі в тренувальних й інших заходах з підготовки до змагань та/або в міжнародних офіційних змаганнях у складі збірно команди України, окрім зазначених в цій частині санкцій, до гравця може бути застосована санкція у вигляді дискваліфікації (заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з баскетболом, зокрема адміністративну, спортивну та ін.) терміном від 1 до 2 років», – йдеться у заяві ФБУ.

Станом на зараз кілька баскетболістів збірної України виступають за кордоном, а також грають у НБА. Один із найкращих баскетбольних клубів нашої країни «Прометей» після початку повномасштабного вторгнення РФ виступає у Латвійсько-естонській лізі.

Нагадаємо, у південнокорейському Канвоні завершилися змагання четвертого дня Зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2024. У вівторок, 23 січня, Україна була представлена в трьох видах спорту і виборола дві нагороди. Першу нагороду ігор приніс нашій країні біатлонний спринт серед дівчат. 17-річна Поліна Пуцко з одним промахом посіла третє місце жіночого спринту.

Як раніше повідомлялося, українська тенісистка Даяна Ястремська пройшла до півфіналу Australian Open-2024, обігравши 50 ракетку світу з Чехії Лінду Носкову. Ястремська стала першою українською тенісисткою, яка дійшла до півфіналу на кортах Мельбурна, і лише другою тенісисткою з кваліфікації у Відкритій Ері, яка зіграє у півфіналі австралійського мейджора.

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Теги: Федерація баскетболу України баскетбол Збірна України

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