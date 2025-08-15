Головна Спорт Новини
Збірна України з баскетболу U-16 перемогла Боснію та Герцеговину на чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Боснія та Герцеговина – Україна 66:73

На українців очікує поєдинок за п'яте місце чемпіонату Європи з баскетболу U-16

Чоловіча збірна України з баскетболу U-16 здобула перемогу в першому матчі сітки за 5-8 місця на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, здолавши Боснію та Герцеговину з рахунком 73:66. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В матчі за 5 місце збірна України зіграє 16 серпня о 15:00 проти переможця пари Чорногорія – Хорватія.

Чемпіонат Європи U-16. Чоловіки, за 5-8 місця

Скоп’є, Північна Македонія

Боснія та Герцеговина – Україна 66:73 (14:16, 12:24, 11:17, 29:16)

Україна: Даценко 29 + 8 підбирань + 5 передач + 5 перехоплень – 5 втрат, Татунчак 14, Петрик 6 – 6 втрат, Дьордяй 5, Покойовий 2 + 4 підбирання – старт, Свиридов 8 + 6 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення, Ганицький 5, Шерстюк 4, Кравцов 0.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Збірна України продовжує готуватися до чемпіонату Європи
Збірна України з баскетболу U-18 зіграла першу контрольну гру перед чемпіонатом Європи
16 липня, 13:19
Україна потрапила до другого кошика і точно не зіграє проти Латвії, Португалії, Хорватії, Польщі, Швейцарії та Ізраїлю
Жіноча збірна України дізналася потенційних суперників у відборі на Євробаскет
18 липня, 14:38
За рішенням тренерського штабу трансляція матчів України з Нідерландами не передбачена
Збірна України з баскетболу проведе два контрольні матчі з Нідерландами
24 липня, 17:15
Аренас виступав у НБА за «Голден Стейт», «Вашингтон», «Орландо» та «Мемфіс», тричі брав участь у Матчі зірок НБА
Поліція затримала видатного ексгравця НБА: деталі скандалу
31 липня, 14:06
Суперниками України по групі стануть команди Хорватії, Нідерландів, Ісландії, Данії та Косово
Збірна України U-16 на Євробаскеті-2025: формат змагань і розклад матчів
5 серпня, 14:41
Минулого сезону Суперліги Прозапас провів 30 матчів, у яких набирав у середньому 8.9 очка, 2.4 підбирання і 1.8 передачі
Капітан клубу баскетбольної Суперліги долучився до Сил оборони
6 серпня, 11:09
У суботу українки зустрінуться зі Словаччиною
Жіноча збірна Україна з баскетболу U-20 поступилась Болгарії на чемпіонаті Європи
8 серпня, 10:04
Українки не зуміли стримали Ізабель Салліван
Молодіжна жіноча збірна України з баскетболу поразкою завершила чемпіонат Європи
10 серпня, 15:53
Новицький в офіційних матчах дебютував за збірну України в кваліфікації Євробаскету-2025
Пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу: Україна підсилилась центровим з США
13 серпня, 16:10

