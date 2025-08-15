Збірна України з баскетболу U-16 перемогла Боснію та Герцеговину на чемпіонаті Європи

На українців очікує поєдинок за п'яте місце чемпіонату Європи з баскетболу U-16

Чоловіча збірна України з баскетболу U-16 здобула перемогу в першому матчі сітки за 5-8 місця на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, здолавши Боснію та Герцеговину з рахунком 73:66. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В матчі за 5 місце збірна України зіграє 16 серпня о 15:00 проти переможця пари Чорногорія – Хорватія.

Чемпіонат Європи U-16. Чоловіки, за 5-8 місця

Скоп’є, Північна Македонія

Боснія та Герцеговина – Україна 66:73 (14:16, 12:24, 11:17, 29:16)

Україна: Даценко 29 + 8 підбирань + 5 передач + 5 перехоплень – 5 втрат, Татунчак 14, Петрик 6 – 6 втрат, Дьордяй 5, Покойовий 2 + 4 підбирання – старт, Свиридов 8 + 6 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення, Ганицький 5, Шерстюк 4, Кравцов 0.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.