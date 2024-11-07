Жіноча збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на Євробаскет

Наступний матч Україна проведе з Сербією 10 листопада

Збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на жіночий Євробаскет-2025. Про це інформує Base of Ukrainian Sports.

Підопічні Євгена Мурзіна розпочали друге з трьох вікон матчем з Північною Македонією, яка є найменш рейтинговою командою квартету G. Завдання перед українками стояло лише одне – здобути беззаперечну перемогу, адже поразка фактично закривала б Україні дорогу на континентальну першість.

Першими повели у матчі балканські опонентки, проте на цьому їхня перевага завершилася: лідерство македонок тривало лише 57 секунд. Далі українки почали реалізовувати свій потенціал в нападі.

Вигравши перші 2 десятихвилинки з ідентичним рахунком 26:13, українки фактично забезпечили собі перемогу. Але це не зупинило наших баскетболісток, і вони продовжили грати на повну, вигравши третю чверть 27:7, а четверту 14:11. Загальний рахунок склав 98:49.

Найрезультативнішими гравчинями у складі нашої команди стали Вікторія Балабан, у якої 19 очок, Аліна Ягупова, у якої 17 очок, та Міріам Уро-Ніле, яка заробила 16. Відзначимо і Тетяну Юркевичус, у якої 9 очок та 9 підбирань і Дар'ю Дубнюк з 8 очками та 10 асистами, а також кожну баскетболістку збірної, адже всі 12 дівчат відзначилися очками.

Наступний матч Україна проведе з Сербією 10 листопада. На Євробаскеті-2025 зіграють 8 переможниць груп, а також 4 найкращих других місць.

Відбір на жіночий Євробаскет-2025

Північна Македонія – Україна – 49:98 (13:26, 13:26, 7:27, 16:19)

Україна: Балабан (19 + 5 підбирань + 3 асисти), Ягупова (17 + 3 підбирання + 6 асистів), Уро-Ніле (16 + 4 підбирання + 1 асист), Юркевичус (9 + 9 підбирань), Любінець (9 + 2 підбирання + 1 асист), Дубнюк (8 + 4 підбирання + 8 асистів), Ляшко (5 + 1 підбирання + 1 асист), Грималюк (4 + 1 підбирання), Цюбик (3 + 2 підбирання + 1 асист), Філевич (3 + 2 підбирання), Кулеша (3 + 5 підбирань), Путра (2 + 5 підбирань + 3 асисти)