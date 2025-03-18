Збірна українських ампфутболістів готується до історичної гри: де дивитися поєдинок

Пряму трансляцію матчу українців з ампфутбольною збірною Бельгії можна буде переглянути на YouTube-каналі УАФ

22 березня в місті Генк на полі Jos Vaessen Talent Academy збірна команда Ліги дужих проведе свій перший в історії товариський матч – зі збірною Бельгії Red Flamingos. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До складу синьо-жовтих викликані ампфутболісти з команд із різних куточків України: ФК «Буревій» (Київщина), МСК «Дніпро» (Черкаси) та «Шахтар Сталеві» (Донецьк). Більшість із них – військові та ветерани війни, які не лише повернулися до спорту, а й продовжують надихати інших своїм прикладом.

Тренер збірної Ліги дужих – Богдан Кулинич.

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 16:00 за київським часом, можна буде переглянути на YouTube-каналі УАФ.

Нагадаємо, збірна Ліги Дужих провела навчально-тренувальний збір у Черкасах, готуючись до міжнародного товариського матчу.

У межах збору команда також зустрілася з представниками ФК ЛНЗ (Черкаси), головний тренер якого Роман Григорчук від імені клубу висловив підтримку українським спортсменам, подякувавши їм за службу та силу духу.

Попереду – історична гра, яка розпочинає новий етап у розвитку Ліги Дужих та українського ампфутболу на міжнародній арені.

Як повідомлялося, захисник збірної України з футболу Максим Таловєров залишив розташування команди в іспанському Бенідормі, де підопічні Сергія Реброва готуються до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

Лікарі діагностували у гравця ушкодження колінного суглоба, якого він зазнав, виступаючи у складі свого клубу, «Плімута». Футболіст повертається до Англії, де його відновленням опікуватимуться медики «Пілігримів».

Тож нині в розпорядженні тренерського штабу Сергія Реброва залишилося 24 виконавці.