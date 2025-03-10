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Збірна України з кудо посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Збірна України з кудо посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи
Кудо, або Дайдо Дзюку – сучасне повноконтактне бойове мистецтво, створене у 1981 році

Юні українці на чемпіонаті Європи з кудо здобули вісім нагород

Національна збірна України з кудо посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи серед юнаків та молодших юнаків у місті Гарлява (Литва). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

На чемпіонаті Європи серед юнаків та молодших юнаків українці загалом здобули вісім нагород.

Юнаки:

  • «Золото»: Євгеній Сідлецький (68+ кг); Діана Свідерська (53 кг).
  • «Срібло»: Данило Закаблук (68 кг); Тимур Кравченко (58 кг).

Молодші юнаки:

  • «Золото»: Денис Карбівський (42 кг); Максим Кошель (52+ кг).
  • «Срібло»: Олександра Салова (42 кг).
  • «Бронза»: Ярослава Житкевич (42 кг).

Кудо, або Дайдо Дзюку – сучасне повноконтактне бойове мистецтво, створене у 1981 році майстром східних єдиноборств Адзумою Такасі на основі кіокушинкаю, дзюдо та тайського боксу.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону сенсаційно здобула бронзову нагороду Кубка світу в чеському Новому Месті

Перед початком естафети букмекери та фахівці пророкували нашій збірній боротьбу за місце в топ-10. Однак, наші хлопці змогли створити справжнє спортивне диво та фінішували на третьому місці.

У складі нашої збірної змагалися Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Першим на дистанцію від України виходив Артем Тищенко. Використавши два додаткових патрони на «лежці» та «стійці», Артем передав естафету дев'ятим.

Віталій Мандзин передав естафету 10-м.

Антон Дудченко закрив всі 10 мішеней без жодного додаткового патрону та завершив свій етап вже на п'ятому місці.

Останнім від України на дистанцію виходив лідер нашої збірної Дмитро Підручний. На «лежці» та «стійці» Дмитро використав по одному додатковому патрону. На дистанцію після останньої стрільби він вирушив третім та зміг фінішувати в трійці призерів.

Ця «бронза» стала для України першою нагородою на Кубках світу за останні три сезони. Востаннє українці здобували медаль у сезоні 2021/22 – тоді Дар'я Блашко та Артем Тищенко в одиночному міксті також здобули «бронзу».

Кубок світу з біатлону. Нове Место. Естафета, чоловіки

9 березня

  1. Франція (0+4) 1:16:24.3
  2. Норвегія (1+8) +1:26.6
  3. Україна (0+7) +2:45.4
  4. Німеччина (4+9) +2:57.1
  5. Австрія (0+10) +4:07.2
  6. Італія (3+8) +4:28.8
Теги: чемпіонат Європи

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