«Не могла ходити». Легкоатлетка Корсун із травмою змагалася на Євро-2025 в приміщенні

Корсун за професійну кар'єру одного разу виходила до фіналів чемпіонату Європи з легкої атлетики

Корсун завершила боротьбу на 15-й сходинці

Українська легкоатлетка Ольга Корсун у коментарі для «Суспільне Спорт» розповіла про свій виступ у кваліфікації потрійного стрибка на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики в приміщенні. Про це повідомляє «Главком».

Корсун двічі перелітала за 13 метрів, але завершила кваліфікацію на 15-й сходинці – з найкращим результатом 13.39 метра. Українці не вистачило 0.40 метра до особистого рекорду сезону.

Корсун за професійну кар'єру одного разу виходила до фіналів чемпіонату Європи з легкої атлетики – 2024 року на відкритому повітрі, коли фінішувала на 11-й позиції. В приміщенні ж українка дотепер двічі зупинялася на стадії кваліфікації (2019, 2021 роки).

Після вильоту в кваліфікації потрійного стрибка Корсун у коментарі поділилася емоціями від змагань. Зокрема, українська спортсменка розповіла про проблеми зі спиною, які спіткали її безпосередньо перед змаганнями у Нідерландах.

«Спина відмовилася працювати. У день від'їзду я навіть не могла ходити – було так боляче. Тому я не знала, чи зможу бігати, а стрибати – так взагалі. Завдяки масажистам і тренерам сьогодні – нормально, майже не заважало. Я відключилася, стан був чудовий. Розраховувала, що потраплю у фінал і не буду думати, чи я на останній волосині перебуваю. Розраховувала покращувати найкращий результат сезону, але не так сталося, як гадалося», – заявила Корсун.

Окрім Корсун, поза фіналом потрійного стрибка в Апелдорні залишилися ще дві українки: Марія Сіней посіла 13-ту сходинку відбору, Анна Красуцька – 17-ту.

Нагадаємо, два з трьох українських стрибунів кваліфікувалися до фіналу на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики, що стартував в нідерландському Апелдорні.

Загалом до фіналу відібралися вісім спортсменів: крім українців Дорощука та Нікітіна туди потрапили італійці Мануель Ландо та Маттео Сіолі, чех Ян Штефела, фін Даніель Косонен, Альперен Асет з Туреччини, а також Тобіас Потьє з Німеччини.

Натомість не відібрався Томас Кармой, бронзовий призер Євро-2023 у приміщенні.

Фінал чоловічих стрибків у висоту відбудеться у суботу, 8 березня, о 21:09.