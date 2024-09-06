У ДТП загинув 33-річний тренер німецького футбольного клубу

33-річний тренер працював у клубі з сезону-2020/21

Повідомляється, що автомобіль тренера Хельге Раше з'їхав з дороги та врізався в дерево

Головний тренер молодіжної команди німецького Айнтрахта Хельге Раше загинув 5 вересня в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Про це сьогодні, 6 вересня, повідомляє офіційний сайт Айнтрахта.

За інформацією німецьких ЗМІ, його автомобіль з'їхав з дороги та врізався в дерево.

«Наші думки з його родиною та близькими», – йдеться у повідомлення франкфуртського клубу.

Головний тренер молодіжної команди німецького Айнтрахта Хельге Раше загинув 5 вересня в результаті ДТП фото: офіційний сайт «Айнтрахта»

33-річний тренер працював у клубі з сезону-2020/21. Минулого вікенду він разом з командою U19 відсвяткував вихід до 2-го раунду Кубку Німеччини серед юніорів.

Нагадаємо, у середу, 21 серпня, президент футбольного клубу «Інгулець», бізнесмен та одіозний підприємець з Кіровоградщини Олександр Поворозюк потрапив у ДТП на Прикарпатті. За словами Поворознюка, він їхав до Івано-Франківщини на матч Кубка України. Зазначимо, 21 серпня на Прикарпатті, у місті Городенка в межах відбувся матч місцевого клубу «Пробій» та ФК «Інгулець», президентом якого є Поворознюк.