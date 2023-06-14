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Жіноча та чоловіча волейбольні збірні України перемогли в Золотій Євролізі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Жіноча та чоловіча волейбольні збірні України перемогли в Золотій Євролізі
Жіноча та чоловіча збірні України з волейболу відзначилися впевненими перемогами у Золотій Євролізі
фото: cev.eu

Національні команди України впевнено виступили на турнірі та забезпечили собі місце у фіналі

Жіноча та чоловіча збірні України з волейболу продовжили виступи у волейбольній Золотій Євролізі 2023 року і відзначилися впевненими перемогами. Про це свідчать результати поєдинків.

Першою змагалася жіноча збірна, яка провела свій третій матч групового етапу Золотої Євроліги.

Українки розпочали гру зі збірною Франції з перемоги у першому сеті – 25:21. Другу партію вони провели ще впевненіше – 25:17. У третьому сеті спортсменки поступились 17:25, а в четвертому – перемогли з рахунком 25:11.

Жіноча збірна України гарантувала собі перше місце в групі. За підсумками п'яти турів українки вийшли у фінал Золотої Євроліги. Заключний матч групи «С» відбудеться 18 червня у Франції.

Водночас чоловіча збірна України з волейболу обіграла Бельгію у п’ятому турі групового етапу Золотої Євроліги. Українці впевнено виграли у трьох сетах – 25:21, 25:14 та 25:13.

Таким чином команда здобула п’яту перемогу поспіль на груповому етапі турніру. У наступному матчі збірна України зіграє із Північною Македонією 18 червня. 

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування допустила до Чемпіонату Європи росіянку Валерію Кобзеву, яка підтримує війну проти України. 

До слова, 33-річний вінгер (крайній півзахисник), капітан збірної України Андрій Ярмоленко залишає «Аль-Айн» з Абу-Дабі. 

Теги: Збірна України спорт волейбол

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