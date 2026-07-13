Жіноча збірна України U-20 завершила Чемпіонат Європи з баскетболу розгромною перемогою

Україна посіла підсумкове дев'яте місце на Чемпіонаті Європи у Дивізіоні В

Українки розгромили Боснію і Герцеговину з рахунком 102:65

Жіноча молодіжна збірна України U-20 виграла заключний матч на Чемпіонаті Європи з баскетболу у Дивізіоні В у болгарському Самокові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Підопічні Ганни Шликової в останньому матчі на турнірі розгромили Боснію і Герцеговину з рахунком 102:65.

В першій половині на результативну гру України суперник також намагався відповідати результативною грою, а ось після великої перерви українки надійніше заграли в захисті, пропустивши за дві чверті 16 очок.

Найрезультативнішими в команді стали Еліна Синякова (18 очок, 9 підбирань) та Дарія Іщук (17 очок, 8 підбирань).

Таким чином, після двох поразок на першому етапі, збірна України далі виграла п’ять матчів з п’яти і посіла підсумкове 9-те місце на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.

Жіночий чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В

Україна – Боснія і Герцеговина 102:65 (35:21, 32:28, 17:7, 18:9)

Україна: Тиха 13 + 8 передач, Тупало 13 + 8 підбирань, Тинщук 9, Виповська 4, Синякова 18 + 9 підбирань – старт; Іщук 17 + 8 підбирань, Шевченко 9, Куценко 7, Боровська 6, Лавринець 3, Полянцева 3, Петришак 1.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.