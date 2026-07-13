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Жіноча збірна України U-20 завершила Чемпіонат Європи з баскетболу розгромною перемогою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жіноча збірна України U-20 завершила Чемпіонат Європи з баскетболу розгромною перемогою
Україна посіла підсумкове дев'яте місце на Чемпіонаті Європи у Дивізіоні В

Українки розгромили Боснію і Герцеговину з рахунком 102:65

Жіноча молодіжна збірна України U-20 виграла заключний матч на Чемпіонаті Європи з баскетболу у Дивізіоні В у болгарському Самокові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Підопічні Ганни Шликової в останньому матчі на турнірі розгромили Боснію і Герцеговину з рахунком 102:65.

В першій половині на результативну гру України суперник також намагався відповідати результативною грою, а ось після великої перерви українки надійніше заграли в захисті, пропустивши за дві чверті 16 очок.

Найрезультативнішими в команді стали Еліна Синякова (18 очок, 9 підбирань) та Дарія Іщук (17 очок, 8 підбирань).

Таким чином, після двох поразок на першому етапі, збірна України далі виграла п’ять матчів з п’яти і посіла підсумкове 9-те місце на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.

Жіночий чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В

Україна – Боснія і Герцеговина 102:65 (35:21, 32:28, 17:7, 18:9)

  • Україна: Тиха 13 + 8 передач, Тупало 13 + 8 підбирань, Тинщук 9, Виповська 4, Синякова 18 + 9 підбирань – старт; Іщук 17 + 8 підбирань, Шевченко 9, Куценко 7, Боровська 6, Лавринець 3, Полянцева 3, Петришак 1.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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