Жіноча збірна України U-20 завершила Чемпіонат Європи з баскетболу розгромною перемогою
Українки розгромили Боснію і Герцеговину з рахунком 102:65
Жіноча молодіжна збірна України U-20 виграла заключний матч на Чемпіонаті Європи з баскетболу у Дивізіоні В у болгарському Самокові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Підопічні Ганни Шликової в останньому матчі на турнірі розгромили Боснію і Герцеговину з рахунком 102:65.
В першій половині на результативну гру України суперник також намагався відповідати результативною грою, а ось після великої перерви українки надійніше заграли в захисті, пропустивши за дві чверті 16 очок.
Найрезультативнішими в команді стали Еліна Синякова (18 очок, 9 підбирань) та Дарія Іщук (17 очок, 8 підбирань).
Таким чином, після двох поразок на першому етапі, збірна України далі виграла п’ять матчів з п’яти і посіла підсумкове 9-те місце на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.
Жіночий чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В
Україна – Боснія і Герцеговина 102:65 (35:21, 32:28, 17:7, 18:9)
- Україна: Тиха 13 + 8 передач, Тупало 13 + 8 підбирань, Тинщук 9, Виповська 4, Синякова 18 + 9 підбирань – старт; Іщук 17 + 8 підбирань, Шевченко 9, Куценко 7, Боровська 6, Лавринець 3, Полянцева 3, Петришак 1.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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