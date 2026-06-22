Наша національна команда з рахунком 13:21 в фінальному матчі етапу поступилась збірній Австралії

Українська збірна здобула три перемоги в пʼяти матчах у Азербайджані

Збірна України з баскетболу 3х3 здобула срібло етапу Жіночої серії в Сумгаїті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша національна команда з рахунком 13:21 в фінальному матчі етапу поступилась збірній Австралії. Найрезультативнішою в складі української збірної стала Кристина Філевич, яка набрала 6 очок.

Таким чином, українська збірна здобула три перемоги в пʼяти матчах та дійшла до чемпіонської гри після виходу з групи з першого місця.

Жіноча серія 3х3. Сумгаїт, Азербайджан. 1/2 фіналу

Австралія – Україна 21:13

Україна: Філевич 6, Уро-Ніле 2, Космач 1, Ковтун 0.

Нагадаємо, жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула путівку на Чемпіонат Європи.

У вирішальній грі за місце на континентальній першості Україна переграла Австрію – 16:15.

Варто зазначити, що Україна виграла всі п'ять поєдинків відбору на Чемпіонат Європи, який проходив у Бухаресті.

Жіноча національна збірна зіграє на чемпіонаті Європи четвертий рік поспіль і 9-й загалом. Найкращим досягнення є бронзові медалі 2018 року.

Відбір на чемпіонат Європи 3х3. Жінки

Україна – Австрія 16:15