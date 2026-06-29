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Головний тренер збірної України з баскетболу оцінив історичну перемогу над Литвою

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Головний тренер збірної України з баскетболу оцінив історичну перемогу над Литвою
Айнарс Багатскіс: Ця перемога не значитиме нічого, якщо ми не зіграємо так само проти Грузії
фото: ФБУ

2-го липня Україна зіграє вирішальний матч у відборі на Чемпіонат світу 2027 проти Грузії

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс прокоментував перемогу над Литвою (96:92) у товариському матчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Звичайно, ми щасливі, адже приємно перемагати одну з топ-збірних Європи у них вдома. Коли перемагаєш Литву в Литві – це багато що означає. Це означає, що ми зробили щось гарне. Загалом у баскетболі найважливіше – це перемога.

Якість гри могла б бути трохи кращою, але ми маємо додавати та працювати над деталями. Треба бути розумнішими в певних ситуаціях. Сьогодні була інша гра, адже ми грали з Ковляром у складі. Ковляр, Лукашов та Михайлюк поділили між собою позицію розігруючого. У нас було менше втрат, ніж у грі з Анголою. Ми не програли підбирання, гра була близькою. І в клатчі можливо нам пощастило трохи більше, ніж литовцям.

Ще одну річ хочу сказати: ця перемога, якість виконаної роботи не значитиме нічого, якщо за декілька днів ми не зіграємо так само проти Грузії. Так само фізично, агресивно і так само розумно.

У нас були певні заміни в ротації в цьому матчі, я не буду на них зупинятися. Дещо ми змінили в захисті, але небагато. Ключовою стала фізична гра. Тепер ми маємо заспокоїтись. Кожна гра важлива, але реальний та найважливіший матч буде за чотири дні», – сказав Багатскіс.

Українська збірна 2 липня проведе у Ризі номінально «домашній» поєдинок проти збірної Грузії у відборі на ЧС-2027. Потім українці зустрінуться із Данією 5 липня у Копенгагені.

Нагадаємо, у листопаді минулого року команда Айнарса Багатскіса успішно стартувала у кваліфікації, здобувши дві перемоги. «Синьо-жовті» обіграли Грузію (92:79), а потім перемогли Данію (88:71). Наприкінці лютого та на початку березня українці двічі програли Іспанії (66:86 та 64:78).

З шістьма очками команда Багатскіса йде на другому місці у групі. Лідирують у квартеті іспанці, які виграли чотири матчі з чотирьох. У другий раунд кваліфікації на ЧС-2027 вийдуть три з чотирьох найкращих команд групи.

Теги: баскетбол Айнарс Баґатсікс

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