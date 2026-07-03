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Головні цитати після матчу Україна – Грузія: що розповіли тренери та гравці

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Головні цитати після матчу Україна – Грузія: що розповіли тренери та гравці
Тренери України та Грузії оцінили те, наскільки їхнім гравцям вдалося виконати план на гру
фото: Федерація баскетболу України / Basketball Champions League

Пресконференція однієї з команд неочікувано здивувала 

По завершенню матчу між баскетбольними збірними України і Грузії пройшли традиційні пресконференції за участі тренерів та гравців. Про основні тези з них розповідає «Главком»

Лаконічність грузинської сторони

Після фінальної сирени першими до журналістів вийшли представники збірної Грузії – головний тренер Александар Джикіч та розігрувальник Раті Андронікашвілі. Обидва не приховували розчарування результатом і критично оцінили виступ своєї команди.

Найемоційніше про поразку висловився Андронікашвілі, який визнав, що грузинська збірна не впоралася з поставленими завданнями.

«Так, я відчуваю, що ми не виконали план. Ми мали просто бути кращими, це все. Ми повинні робити те, що нам кажуть, протягом 40 хвилин. Ми показали, що можемо це робити. І це на 100% залежало від нас».

Не приховував невдоволення і головний тренер команди Александар Джикіч. Сербський фахівець взяв частину відповідальності на себе та визнав, що не зміг вчасно вплинути на перебіг гри: «Я думаю, що ми зазнали невдачі в багатьох аспектах. Наприклад, я зазнав невдачі з лави запасних, і не мав реакції на такий тип гри».

Водночас наставник доволі неоднозначно висловився щодо окремих епізодів матчу та роботи арбітрів, хоча прямо нікого не звинуватив.

«Ви бачите, що це була за гра. Я просто не розумію деяких речей, які робили деякі з дійових осіб гри, але, знаєте, після такого результату важко про це говорити. Я обов'язково відреагую інакше наступного разу, коли побачу деякі речі на майданчику і те, як люди поводяться з нашими найкращими гравцями».

На цьому спілкування представників збірної Грузії з журналістами фактично завершилося. Не чекаючи додаткових запитань від преси, Джикіч та Андронікашвілі залишили пресконференц-залу.

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Задоволення української сторони

Зовсім іншим був настрій у таборі збірної України. На післяматчеву пресконференцію прийшли головний тренер Айнарс Багатскіс та найрезультативніший гравець зустрічі Святослав Михайлюк. Обидва наголосили, що перемога стала наслідком дисциплінованої командної гри, але водночас закликали не переоцінювати її значення, адже попереду на команду чекає не менш важливий матч проти Данії.

Першим слово взяв Михайлюк, який високо оцінив дії команди.

«Ми провели дуже хороший матч. Ми перемогли збірну Грузії з рахунком 95:76. Виконали все, що планували як у нападі, так і в захисті. Грали просто, ухвалювали правильні рішення, реалізували свої кидки. Загалом це був дуже якісний матч у нашому виконанні», – сказав форвард команди. 

Багатскіс, своєю чергою, закликав не зупинятися на досягнутому: «Найважливіше зараз – поважати ту роботу, яку ми виконали. Ми добре зіграли проти Литви – це чудово, але то був товариський матч. Тепер ми виграли офіційну гру, однак повинні продовжувати працювати й не зупинятися на цьому».

Однією з головних тем пресконференції стало вилучення Олександра Кобзистого та Маркіза Ріда, яке суттєво вплинуло на перебіг зустрічі. Багатскіс визнав, що втрата одного з лідерів грузинської команди зіграла на користь Україні.

«На той момент, якщо не помиляюся, Рід уже набрав 18 очок. Він був їхнім лідером, особливо завдяки триочковим кидкам, одним із головних гравців із м'ячем. Не хочу сказати, що саме його вилучення стало вирішальним, але це точно нам дуже допомогло».

Водночас наставник не став критикувати дебютанта збірної України Олександра Кобзистого: «Я ніколи в житті не буду скаржитися на гравця за те, що він грає жорстко. Баскетбол – це контактний вид спорту, тут потрібно діяти максимально фізично й агресивно. Він зіграв жорстко, суперник відповів так само, після чого сталася така ситуація. Але він молодий хлопець, у нього дуже світле майбутнє».

Під час пресконференції представники збірної України також відповіли на запитання «Главкома». Зокрема, Айнарса Багатскіса попросили пояснити, чому він не взяв тайм-аут у першій чверті, коли перевага українців скоротилася з десяти до трьох очок.

«Я не хотів. Я забув за це. Насправді це все жарти, я просто знав, у якій фізичній формі ми перебуваємо. Щоразу ми втрачали різницю тільки через те, що в нас не виходив напад. Але навіть з урахуванням цього ми провели чудову гру – чого тільки вартують всього лише сім втрат за поєдинок».

Своєю чергою Святослав Михайлюк відповів на запитання «Главкома» про те, наскільки змінилася збірна України порівняно з останнім домашнім матчем проти Грузії у 2022 році, так: «Зараз у збірній України багато молодих гравців, з багатьма з ними я не грав взагалі до товариських матчів. Я б не сказав, що це складно, але це новий шлях для збірної, і до цього треба просто пристосуватися».

Нагадаємо, що чоловіча збірна України з баскетболу здобула перемогу у поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу 2027 проти команди Грузії. Завдяки цій перемозі збірна України достроково гарантувала собі місце у другому етапі кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Україна – Грузія 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16)

  • Україна: Ковляр 20 + 6 передач, Михайлюк 28 + 5 підбирань + 4 передачі, Ткаченко 5, Бобров 9 + 5 підбирань, Скапінцев 17 + 14 підбирань – старт; Войналович 7, Лукашов 6, Кличко 2 + 5 підбирань, Ковальов 1, Тиртишник 0, Кобзистий 0, Шеліст 0

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Теги: чемпіонат світу Збірна України Грузія баскетбол Святослав Михайлюк Айнарс Баґатсікс

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