Збірні України здобули два золота на молодіжному Чемпіонаті світу з баскетболу серед глухих

Збірні України на світовій першості здобули перемоги як у чоловічому, так і в жіночому турнірах

З 5 по 13 червня 2026 року в польському Любліні відбувся чемпіонат світу з баскетболу U21 серед спортсменів з порушеннями слуху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Збірні України блискуче виступили на світовій першості, здобувши золоті медалі як у чоловічому, так і в жіночому турнірах.

До складу українських команд увійшли:

Чоловіча збірна: Ярослав Стрижак, Мірослав Ткаленко, Микита Курчик, Іван Куліков, Дмитро Дмитрієв, Ілля Ларін, Іван Дашівець, Тимофій Козачек, Богдан Головін, Роман Подтьосов, Максим Михайлов та Андрій Готьван.

Жіноча збірна: Валерія Калмикова, Анастасія Костоглод, Любов Лісніченко, Олександра Семенчук, Анна Сівакова, Катерина Черниш, Вікторія Шльокова та Софія Швайка.

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Українські баскетболістки пройшли турнір без поразок і впевнено стали чемпіонками світу серед п’яти команд-учасниць. У фінальному матчі вони не залишили шансів збірній США, здобувши переконливу перемогу з рахунком 75:48.

Вже у першій чверті українки забезпечили собі вагому перевагу – 29:8. До великої перерви відрив залишався комфортним, а після рівної третьої десятихвилинки (14:16) наша команда ще більше додала в заключному відрізку гри та довела справу до блискучої перемоги.

Не менш яскравим вийшов шлях до золота і для чоловічої збірної України. Наші юнаки впевнено виграли всі матчі групового етапу, а також успішно подолали стадії чвертьфіналу та півфіналу.

У фіналі на українців чекала збірна США – один із найсильніших колективів світового баскетболу. Перша половина зустрічі пройшла за переваги американців, однак українські баскетболісти проявили характер, витримку та справжній чемпіонський дух. У драматичній кінцівці вони зуміли вирвати перемогу з рахунком 90:88 та здобути золоті медалі світової першості.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)