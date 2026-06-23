Жіноча збірна України з баскетболу U-20 провела два матчі проти команди Литви

Українки зазнали двох поразок від литовок

Жіноча збірна України з баскетболу U-20 готується до Євробаскету

Молодіжна жіноча збірна України U-20 провела два контрольні матчі зі збірної Литви в рамках підготовки до виступу на Євробаскеті-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У першому матчі, який відбувся 21 червня, суперниці провели не дуже результативну першу половину гри. І все ж, за підсумком двох періодів команда Ганни Шликової була попереду – 26:24. Ключовою стала третя чверть, у якій литовська команда зробила великий ривок і виграла цей період із рахунком 24:8. Українська збірна змогла скоротити відставання у четвертій десятихвилинці, але програла матч із підсумковим рахунком 54:64.

Товариський матч

Литва U-20 – Україна U-20 64:54 (12:11, 12:15, 24:8, 16:20)

Україна U-20: Тиха 15, Тинщук 10, Тупало 8 + 8 підбирань + 5 передач, Куценко 4, Шевченко 3, Петришак 3, Шевченко 2 + 4 підбирання, Лавринець 2, Виповська 2, Любенська 2, Боровська 2, Синякова 1.

У другій грі литовська команда також перемогла із рахунком 82:77. Якщо у першій чверті суперниці України виграли 22:16, то у другій десятихвилинці змогли збільшити свою перевагу – на велику перерву команди вирушили за рахунку 43:30 на користь Литви.

Утім, українська команда проявила характер і виграла третю чверть 27:17, суттєво скоротивши відставання в рахунку. Остання десятихвилинка минула в серйозній боротьбі, однак здобути перемогу команді Ганни Шликової не вдалося – 77:82.

Товариський матч

Литва U-20 – Україна U-20 – 82:77 (22:16, 21:14, 17:27, 22:20)

Україна U-20: Тиха 17+ 5 підбирань + 3 передачі, Тупало 13 + 4 передачі, Тинщук 13 + 3 підбирання, Лавринець 9 + 6 передач, Синякова 9 + 4 підбирання + 3 передачі, Іщук 5, Куценко 5, Виповська 4, Шевченко 2.

Євробаскет U-20 серед жіночих команд відбудеться у болгарському Самокові з 4 по 12 липня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)