Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чоловіча збірна України з волейболу покращила свої позиції у світовому рейтингу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Чоловіча збірна України з волейболу покращила свої позиції у світовому рейтингу
Підопічні Рауля Лосано додали до свого активу 21.6 очко та обійшли у рейтингу Сербію
фото: FIVB

Україна спрогресувала на одну позицію: піднялась на 12-те місце світового рейтингу

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила світовий рейтинг чоловічих збірних за підсумками другого ігрового тижня Ліги націй-2025. Україна у ньому піднялась на 12-те місце, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Другий ігровий тиждень турніру Україна завершила на шостому місці турнірної таблиці з доробком у 15 очок, маючи однакову кількість залікових балів зі збірними Японії та Франції.

Що змінилося у рейтингу волейбольних збірних після другого ігрового тижня Ліги націй-2025

За підсумками чотирьох матчів другого тижня волейбольної Ліги націй змінилась позиція України у світовому рейтингу збірних. Україна спрогресувала на одну позицію: піднялась на 12-те місце. Підопічні Рауля Лосано додали до свого активу 21.6 очко та обійшли у рейтингу Сербію.

Від 11-ї у рейтингу Канади збірна України зменшила відставання до 20.74 балів. Натомість Сербію «синьо-жовті» випереджають на 22.45 очка.

Найбільше балів до свого доробку Україна додала завдяки перемозі на тайбрейку над срібними призерами Ліги націй Японією – 10.81. Завдяки ж «сухій» перемозі над Туреччиною «синьо-жовті» заробили 7.99 очок, а після перемоги у чотирьох сетах над Болгарією додала 5.91.

Єдиної втрати очок Україна зазнала за підсумком поразки збірній Франції – 3.11.

У топ-10 світового рейтингу одразу п'ять зміні: збірні Італії та Бразилії піднялись на третю та четверту сходинки відповідно, натомість Японія втратила дві позиції, ставши п'ятою. Найбільшого регресу у топ-10 зазнала Словенія, яка з топ-3 опустилась на сьоме місце. Куба повернулась у десятку, вибивши Канаду.

Серед інших учасників Ліги націй-2025 прогресу зазнала Болгарія – плюс три сходинки. Натомість Нідерланди та Китай втратили три та два місця відповідно.

Рейтинг збірних FIVB: усі команди-учасниці Ліги націй-2025

1. Польща – 396.13 очок

2. Франція – 365.40

3. Італія – 357.46 (+2 позиції)

4. Бразилія – 353.27 (+3)

5. Японія – 333.17 (-1)

6. США – 332.30

7. Словенія – 317.04 (-4)

8. Німеччина – 274.74

9. Аргентина – 269.71

10. Куба – 259.11 (+1)

11. Канада – 255.39 (-1)

12. Україна – 234.65 (+1)

13. Сербія – 212.20 (-1)

14. Іран – 209.13

15. Болгарія – 180.59 (+2)

...

17. Нідерланди – 196.89 (-3)

18. Туреччина – 176.07

...

24. Китай – 149.16 (-2)

Третій змагальний тиждень Ліги націй з волейболу для збірної України розпочнеться у середу, 16 липня, матчем проти аутсайдера турніру Нідерландів: бодай одне очко у цій грі гарантуватиме «синьо-жовтим» місце у Лізі націй на наступний сезон.

Нагадаємо, збірна України з волейболу перемогою завершила заключний матч другого ігрового тижня чоловічої Ліги націй.

Теги: волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 липня підопічні Рауля Лосано зіграють зі збірною Нідерландів.
Україна перемогла Болгарію у Лізі націй з волейболу
Вчора, 21:20
У фінальному матчі Золотої Євроліги-2025 Україна зустрінеться з Угорщиною
Україна вийшла у фінал Золотої Євроліги з волейболу: коли вирішальна гра
28 червня, 21:51
У прямому ефірі Туреччина – Україна транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт»
Туреччина – Україна: де та коли дивитися гру волейбольної Ліги націй
26 червня, 12:06
Перший ігровий тиждень українські волейболісти закінчили з двома перемогами
Україна – Франція: де дивитися гру Ліги націй з волейболу
25 червня, 12:27
10-13 липня в Римі українці зіграють у кваліфікації до Євроволею-2026
Став відомий склад юніорської збірної України на чемпіонат світу з волейболу
23 червня, 19:25
Франція є чинним олімпійським чемпіоном з волейболу
Ліга націй з волейболу: суперник України дозаявив чотирьох олімпійських чемпіонів
23 червня, 18:35
За підсумками групового етапу Україна пробилася до Фіналу чотирьох
Визначилися учасниці Фіналу чотирьох Золотої Євроліги з волейболу: з ким зіграє Україна
16 червня, 11:31
Щитков: Якщо показувати свою гру – все може скластися на нашу користь
Волейболіст збірної України прокоментував історичну перемогу в Лізі націй
12 червня, 13:56
Збірна Італії є однією з найсильніших волейбольних команд світу
В Італії спростували інформацію про проведення волейбольної товариської гри з Росією
3 червня, 12:24

Новини

Українська арбітриня працюватиме на матчі-відкритті жіночого Євро з футболу
Українська арбітриня працюватиме на матчі-відкритті жіночого Євро з футболу
Сили оборони ліквідували російського окупанта та кандидата у майстри спорту з боксу
Сили оборони ліквідували російського окупанта та кандидата у майстри спорту з боксу
Україна здобула перше в історії командне золото на юніорських чемпіонатах світу
Україна здобула перше в історії командне золото на юніорських чемпіонатах світу
Чоловіча збірна України з волейболу покращила свої позиції у світовому рейтингу
Чоловіча збірна України з волейболу покращила свої позиції у світовому рейтингу
Афганістан запропонував Росії провести гру на стадіоні, де таліби проводили публічні страти
Афганістан запропонував Росії провести гру на стадіоні, де таліби проводили публічні страти
Євро з плавання до 23 років: Україна здобула вісім нагород
Євро з плавання до 23 років: Україна здобула вісім нагород

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
117K
Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2025
72K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
20K
Кремль розкрив деталі можливої зустрічі Трампа і Путіна
19K
Військовий, на тілі якого окупанти випалили напис «Слава Росії», розповів свою історію

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua