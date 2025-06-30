Чоловіча збірна України з волейболу покращила свої позиції у світовому рейтингу

Підопічні Рауля Лосано додали до свого активу 21.6 очко та обійшли у рейтингу Сербію

Україна спрогресувала на одну позицію: піднялась на 12-те місце світового рейтингу

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила світовий рейтинг чоловічих збірних за підсумками другого ігрового тижня Ліги націй-2025. Україна у ньому піднялась на 12-те місце, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Другий ігровий тиждень турніру Україна завершила на шостому місці турнірної таблиці з доробком у 15 очок, маючи однакову кількість залікових балів зі збірними Японії та Франції.

Що змінилося у рейтингу волейбольних збірних після другого ігрового тижня Ліги націй-2025

За підсумками чотирьох матчів другого тижня волейбольної Ліги націй змінилась позиція України у світовому рейтингу збірних. Україна спрогресувала на одну позицію: піднялась на 12-те місце. Підопічні Рауля Лосано додали до свого активу 21.6 очко та обійшли у рейтингу Сербію.

Від 11-ї у рейтингу Канади збірна України зменшила відставання до 20.74 балів. Натомість Сербію «синьо-жовті» випереджають на 22.45 очка.

Найбільше балів до свого доробку Україна додала завдяки перемозі на тайбрейку над срібними призерами Ліги націй Японією – 10.81. Завдяки ж «сухій» перемозі над Туреччиною «синьо-жовті» заробили 7.99 очок, а після перемоги у чотирьох сетах над Болгарією додала 5.91.

Єдиної втрати очок Україна зазнала за підсумком поразки збірній Франції – 3.11.

У топ-10 світового рейтингу одразу п'ять зміні: збірні Італії та Бразилії піднялись на третю та четверту сходинки відповідно, натомість Японія втратила дві позиції, ставши п'ятою. Найбільшого регресу у топ-10 зазнала Словенія, яка з топ-3 опустилась на сьоме місце. Куба повернулась у десятку, вибивши Канаду.

Серед інших учасників Ліги націй-2025 прогресу зазнала Болгарія – плюс три сходинки. Натомість Нідерланди та Китай втратили три та два місця відповідно.

Рейтинг збірних FIVB: усі команди-учасниці Ліги націй-2025

1. Польща – 396.13 очок

2. Франція – 365.40

3. Італія – 357.46 (+2 позиції)

4. Бразилія – 353.27 (+3)

5. Японія – 333.17 (-1)

6. США – 332.30

7. Словенія – 317.04 (-4)

8. Німеччина – 274.74

9. Аргентина – 269.71

10. Куба – 259.11 (+1)

11. Канада – 255.39 (-1)

12. Україна – 234.65 (+1)

13. Сербія – 212.20 (-1)

14. Іран – 209.13

15. Болгарія – 180.59 (+2)

...

17. Нідерланди – 196.89 (-3)

18. Туреччина – 176.07

...

24. Китай – 149.16 (-2)

Третій змагальний тиждень Ліги націй з волейболу для збірної України розпочнеться у середу, 16 липня, матчем проти аутсайдера турніру Нідерландів: бодай одне очко у цій грі гарантуватиме «синьо-жовтим» місце у Лізі націй на наступний сезон.

Нагадаємо, збірна України з волейболу перемогою завершила заключний матч другого ігрового тижня чоловічої Ліги націй.