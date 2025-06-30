Чоловіча збірна України з волейболу покращила свої позиції у світовому рейтингу
Україна спрогресувала на одну позицію: піднялась на 12-те місце світового рейтингу
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила світовий рейтинг чоловічих збірних за підсумками другого ігрового тижня Ліги націй-2025. Україна у ньому піднялась на 12-те місце, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
Другий ігровий тиждень турніру Україна завершила на шостому місці турнірної таблиці з доробком у 15 очок, маючи однакову кількість залікових балів зі збірними Японії та Франції.
Що змінилося у рейтингу волейбольних збірних після другого ігрового тижня Ліги націй-2025
За підсумками чотирьох матчів другого тижня волейбольної Ліги націй змінилась позиція України у світовому рейтингу збірних. Україна спрогресувала на одну позицію: піднялась на 12-те місце. Підопічні Рауля Лосано додали до свого активу 21.6 очко та обійшли у рейтингу Сербію.
Від 11-ї у рейтингу Канади збірна України зменшила відставання до 20.74 балів. Натомість Сербію «синьо-жовті» випереджають на 22.45 очка.
Найбільше балів до свого доробку Україна додала завдяки перемозі на тайбрейку над срібними призерами Ліги націй Японією – 10.81. Завдяки ж «сухій» перемозі над Туреччиною «синьо-жовті» заробили 7.99 очок, а після перемоги у чотирьох сетах над Болгарією додала 5.91.
Єдиної втрати очок Україна зазнала за підсумком поразки збірній Франції – 3.11.
У топ-10 світового рейтингу одразу п'ять зміні: збірні Італії та Бразилії піднялись на третю та четверту сходинки відповідно, натомість Японія втратила дві позиції, ставши п'ятою. Найбільшого регресу у топ-10 зазнала Словенія, яка з топ-3 опустилась на сьоме місце. Куба повернулась у десятку, вибивши Канаду.
Серед інших учасників Ліги націй-2025 прогресу зазнала Болгарія – плюс три сходинки. Натомість Нідерланди та Китай втратили три та два місця відповідно.
Рейтинг збірних FIVB: усі команди-учасниці Ліги націй-2025
1. Польща – 396.13 очок
2. Франція – 365.40
3. Італія – 357.46 (+2 позиції)
4. Бразилія – 353.27 (+3)
5. Японія – 333.17 (-1)
6. США – 332.30
7. Словенія – 317.04 (-4)
8. Німеччина – 274.74
9. Аргентина – 269.71
10. Куба – 259.11 (+1)
11. Канада – 255.39 (-1)
12. Україна – 234.65 (+1)
13. Сербія – 212.20 (-1)
14. Іран – 209.13
15. Болгарія – 180.59 (+2)
...
17. Нідерланди – 196.89 (-3)
18. Туреччина – 176.07
...
24. Китай – 149.16 (-2)
Третій змагальний тиждень Ліги націй з волейболу для збірної України розпочнеться у середу, 16 липня, матчем проти аутсайдера турніру Нідерландів: бодай одне очко у цій грі гарантуватиме «синьо-жовтим» місце у Лізі націй на наступний сезон.
Нагадаємо, збірна України з волейболу перемогою завершила заключний матч другого ігрового тижня чоловічої Ліги націй.