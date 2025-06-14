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Ліга націй з волейболу: Україна сенсаційно перемогла Кубу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліга націй з волейболу: Україна сенсаційно перемогла Кубу
Наступний матч очікує на збірну України вже в суботу, 14 червня

Україна в п'ятому сеті виграла надщільний матч із Кубою

Збірна України перемогою продовжила виступи в дебютному сезоні Ліги націй з волейболу серед чоловіків – 3:2 за сетами проти Куби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

«Синьо-жовті» дебютували на топтурнірі переконливою перемогою над США (за сетами – 3:0), у той час як учасники двох останніх сезонів кубинці вже встигли провести в Лізі націй два поєдинки: поступилися Словенії (1:3) та переграли Бразилію (3:2).

Між собою команди зустрічалися вдруге. Перший очний поєдинок відбувся у кваліфікації до Олімпійських ігор-2024, коли розгромну перемогу 3:0 відсвяткували саме кубинці.

Як пройшов матч Ліги націй

Екватору першого сету Україна дісталася, втримуючи лідерство у матчі: після ривка 5:0 «синьо-жовті» збільшили перевагу до восьми балів (15:7). Кубинці до мінімуму скоротили відставання (20:21), але вирішальним став блок України, за яким команда Рауля Лосано перевершила суперників 6:0.

Другий сет розпочався за сценарієм Куби: команда відірвалася на чотири очки (9:5) і виграла п'ять перших розіграшів на подачі «синьо-жовтих». Після того як українці зрівняли рахунок (11:11), між командами зав'язалася надщільна боротьба – жоден із суперників не відривався більш ніж на одне очко.

Обмін очками перервала Куба, за якою залишилися сім з останніх дев'яти розіграшів у партії – 25:20. За підсумками сету українці мінімально переважали за ударами на виліт (12:11), утім суперник почав ефективніше грати у блоці – 6:2 за цим показником.

Більшу частину третього сету в лідерах провела Україна. За рахунку 24:19 команда Лосано отримала п'ять сетболів – і реалізувала вже другий, на подачі кубинців з ударом на виліт Іллі Ковальова. У найкращі скорери «синьо-жовтих» водночас вийшов Василь Тупчій, збільшивши свій доробок до 15 очок.

Четверту партію Україна почала з результативного ривка – повела 5:1, утім Куба ще до екватору сету зрівняла рахунок і пішла у власний відрив серією з п'яти очок поспіль (9:7). За рівноваги 16:16 кубинці виграли вісім очок поспіль і ударом на виліт перевели поєдинок на п'ятий сет – 25:17.

Україна вперше вийшла вперед у вирішальній партії за рахунку 8:7, після подачі на виліт від Іллі Ковальова, а невдовзі закріпила лідерство із другим реалізованим матчболом – 15:12!

Тупчій та Ковальов розділили лідерство як найрезультативніші волейболісти України в матчі – по 18 очок. Найбільше на майданчику відзначився кубинський догравальник Марлон Янт, який приніс своїй команді 23 очки.

Ліга націй-2025. Груповий раунд

Україна – Куба 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12)

Здобувши другу перемогу і додавши два очки за 5-сетовий поєдинок, команда Рауля Лосано розташувалася в топ-3 турнірної таблиці. «Синьо-жовті» водночас зберігають однакове співвідношення сетів із лідером турніру Польщею – 6:2 після двох ігор.

Турнірна таблиця Ліги націй: топ-8

  1. Польща – 2 перемоги (2 матчі), 6 очок (6:2 – за сетами)
  2. Японія – 2 перемоги (3), 6 очок (7:3)
  3. Україна – 2 перемоги (2), 5 очок (6:2)
  4. Італія – 2 перемоги (2), 5 очок (6:3)
  5. Аргентина – 2 перемоги (3), 5 очок (6:6)
  6. Бразилія – 1 перемога (2), 4 очки (5:3)
  7. Словенія – 1 перемога (1), 3 очки (3:1)
  8. Болгарія – 1 перемога (2), 3 очки (4:3)

Наступний матч очікує на збірну України вже в суботу, 14 червня, коли підопічні Лосано зіграють із шостою в турнірній таблиці Бразилією.

Нагадаємо, перед матчем жіночої збірної України з волейболу у Золотій Євролізі проти Словенії організатори не ввімкнули мелодію національного гімну.

Теги: волейбол

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