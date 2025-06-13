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Ліга націй з волейболу: яке місце посідає Україна після другого змагального дня

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліга націй з волейболу: яке місце посідає Україна після другого змагального дня
У турнірній таблиці Україна перемістилася з третього місця на п'яте, залишаючись з однією перемогою та трьома очками
фото: FIVB

Другий день Ліги націй з волейболу Україна пропускала

У Лізі націй з волейболу – щорічному турніру за участі збірних – закінчилися матчі другого змагального дня. За його підсумками відбулася зміна лідера.

Участь у сезоні Ліги націй вперше бере збірна України. У перший змагальний день українці стали авторами сенсації – обіграли у трьох сетах команду Сполучених Штатів.

Другий день Ліги націй з волейболу Україна пропускала. Загалом участь у ньому взяли одразу 12 з 18 команд.

Центральним поєдинком другого туру стала гра призерів попереднього сезону Ліги націй – Польщі та Японії. Лідери світового рейтингу обіграли японців у чотирьох сетах, завдяки чому очолили загальну таблицю турніру, змістивши звідти Бразилію, яка програла на тайбрейку Кубі.

Щодо сенсацій другого змагального дня, збірна Китаю здобула першу за два роки перемогу у Лізі націй. Китайці – одна з двох команд, що поповнила список учасників турніру у сезоні-2025 – у трьох сетах обіграли Сербію. Натомість Сполучені Штати після поразки України здійснили камбек та перемогли Іран на тайбрейку.

Ліга націй-2025. Результати матчів другого дня

  • Китай – Сербія 3:0 (25:23, 25:23, 25:20)
  • Польща – Японія 3:1 (27:25, 25:22, 18:25, 39:37)
  • Бразилія – Куба 2:3 (25:27, 24:26, 25:21, 25:20, 13:15)
  • Німеччина – Італія 2:3 (25:21, 25:20, 19:25, 23:25, 11:15)
  • Аргентина – Канада 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:22, 15:8)
  • США – Іран 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:23, 17:15)

У турнірній таблиці Україна перемістилася з третього місця на п'яте, залишаючись з однією перемогою та трьома очками. При цьому у «синьо-жовтих» на один зіграний матч менше, аніж у четвірки лідерів, які її випереджають.

Турнірна таблиця Ліги націй-2025 (після двох днів)

  1. Польща – 2 перемоги, 6 очок (2 матчі), 6:2 (співвідношення сетів)
  2. Італія – 2 перемоги, 5 очок (2), 6:3
  3. Аргентина – 2 перемоги, 5 очок (2), 6:3
  4. Бразилія – 1 перемога, 4 очки (2), 5:3
  5. Україна – 1 перемога, 3 очки (1), 3:0
  6. Словенія – 1 перемога, 3 очки (1), 3:1
  7. Японія – 1 перемога, 3 очки (2), 4:3
  8. Канада – 1 перемога, 3 очки (2), 5:5
  9. Китай – 1 перемога, 3 очки (2), 3:3
  10. Сербія – 1 перемога, 3 очки (2), 3:4
  11. Куба – 1 перемога, 2 очки (2), 3:5
  12. США – 1 перемога, 2 очки (2), 3:5
  13. Німеччина – 0 перемог, 2 очки (2), 4:6
  14. Іран – 0 перемог, 1 очко (2), 2:6
  15. Туреччина – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3
  16. Франція – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3
  17. Нідерланди – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3
  18. Болгарія – 0 перемог, 0 очок (1), 1:3

Розклад матчів ігрового дня Ліги націй з волейболу (п'ятниця, 13 червня)

  • 12:00. Японія – Сербія
  • 15:30. Нідерланди – Туреччина
  • 23:30. Болгарія – Аргентина
  • 23:30. Україна – Куба

Нагадаємо, перед матчем жіночої збірної України з волейболу у Золотій Євролізі проти Словенії організатори не ввімкнули мелодію національного гімну.

Джерело
Теги: волейбол

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