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«Жіночі розбірки». У РФ виключили з федерації шахістку, яка намагалася отруїти суперницю ртуттю

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Жіночі розбірки». У РФ виключили з федерації шахістку, яка намагалася отруїти суперницю ртуттю
Аміна Абакарова обробила стіл своєї суперниці ртуттю

Постраждала шахістка Османова розповіла, що суперниця навіть не вибачилася перед нею за свій вчинок

Дагестанську шахістку Аміну Абакарову, яка намагалася отруїти суперницю Умайганат Османову ртуттю, виключили із федерації республіки. 

«Фахівці вже підтвердили, що шахістка Аміна Абакарова обробила стіл своєї суперниці саме ртуттю. І ми всі розуміємо, що це далеко не спортивна поведінка, тому її виключено з Федерації шахів республіки. Надалі її діям правову оцінку дадуть правоохоронці», – розповів дагестанський спортивний чиновник Сажид Сажидов.

Постраждала шахістка Османова розповіла, що дівчина перед нею навіть не вибачилася.

«Більше того, за інформацією від наших спільних знайомих, Абакарова не вважає себе в чомусь винною. Вона впевнена, що все робила правильно», – заявила Османова.

Що стосується Абакарової, то шахістка коментувати інцидент відмовилася.

«А чому ви вирішили, що я маю коментувати цей бруд? Якби ви були журналістом, ви не поринали б у ці жіночі чвари і розбірки», – сказала Абакарова.

Нагадаємо, 2 серпня у Махачкалі проходив чемпіонат Дагестану з шахів. Перед початком змагань Абакарова вивчила список своїх суперниць, після чого підійшла до одного зі столів, вилила ртуть поруч із дошкою Османової та розтерла рідину по столу.

Очевидці розповідають, що через деякий час після заняття свого місця Умайганат стало погано, але вона продовжила грати і в результаті стала призеркою змагань. Розлиту ртуть помітили практично одразу: суддя зібрав рідину в пакет та викликав поліцію. Вивчивши записи з відеокамер, було встановлено, що ртуть розлила саме Абакарова.

Зазначається, що Абакарова ще до затримання розповідала, що пішла на такий вчинок через образу на Османову. Причиною такого вчинку міг стати турнір наприкінці липня, на якому Абакарова та Османова набрали однакову кількість очок, проте за додатковими показниками перемогу присудили Умайганат.

Теги: шахи росія отруєння

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