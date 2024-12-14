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«Зробимо Росію знову маленькою». Литовку відсторонили від чемпіонату світу через напис про РФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Зробимо Росію знову маленькою». Литовку відсторонили від чемпіонату світу через напис про РФ
Представниця литовської збірної Дудайте одягла футболку з написом «Зробимо Росію знову маленькою»

Чемпіонат світу з фітнесу завершився скандалом

У Будапешті (Угорщина) проходить чемпіонат світу з функціонального фітнесу, у якому брала участь і збірна Литви. У чемпіонаті брали участь також спортсмени з Росії та Білорусі.

Як повідомляє Delfi, така позиція організаторів чемпіонату викликала обурення у литовської збірної. Зокрема, представниця литовської збірної Корнелія Дудайте одягла футболку з написом «Зробимо Росію знову маленькою». Майка привернула увагу організаторів і Дудайте відсторонили від участі у змаганнях.

«Це моя позиція, а не збірної. Пізніше я отримала офіційний лист, у якому сказано, що якщо я зніму футболку та видалю всі фото в ній, то мені дозволять брати участь у чемпіонаті. Я відмовилася, після чого охорона вивела мене з арени. Змагання для мене скінчилися. Наскільки мені відомо, решта членів збірної вирішує, чи братимуть участь у змаганнях. Більшість дорослих спортсменів вирішила не брати участь у чемпіонаті. Поки що ситуація така», – сказала LRT Дудайте.

Пізніше литовська федерація функціонального фітнесу оголосила про повне припинення участі в турнірі.

«Литовська федерація функціонального спорту вирішила не брати участь у змаганнях у Будапешті (Угорщина) через недбале ставлення організаторів до політики «нейтрального прапора». На чемпіонаті спортсменам дозволили демонструвати символіку країни-агресора – її було видно під час прямої трансляції, було вказано назву країни. Недбалість організаторів, ігнорування політики нейтрального прапора йде врозріз з нашими цінностями, тому Литовська федерація функціонального спорту рекомендувала членам збірної залишити змагання», – сказано у прес-релізі.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.

Теги: чемпіонат світу Литва росія

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