Пентагон підтвердив, що Росія найближчими днями може вдарити «Орєшніком» по Україні

Водночас речниця Пентагону не змогла сказати, по яких саме цілях може вдарити Росія

Однак точної дати ймовірного удару США не називає

США не виключають, що РФ може завдати удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності «Орешник» найближчими днями. Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону США Сабріна Сінгх.

Речниця оборонного відомства США зазначила, що раніше диктатор РФ Володимир Путін публічно заявив, що Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету «Орешник».

«Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. Точної дати назвати не можу» – заявила Сінгх.

За її словами, відповідні висновки було зроблено за оцінкою розвідки США. Водночас речниця Пентагону не змогла сказати, по яких саме цілях може вдарити Росія.

Також вона заявила, що якщо Росія знову атакує Україну «Орешником», це не змінить ситуацію на полі бою.

«Це просто ще одна спроба завдати шкоди і спричинити жертви в Україні. Ми бачили це раніше. Вони намагаються використати кожну зброю, яка є в їхньому арсеналі, щоб залякати Україну», – заявила Сінгх.

Окрім цього, посадовиця заявила, що Вашингтон продовжить надавати свою підтримку Україні. Зокрема, одним із пріорітетних напрямків оборони України залишається протиповітряна оборона.

«Україна продовжує отримувати нашу підтримку, оскільки вони щодня б'ються на полі бою», – додала речниця оборонного відомства США.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомило, що Росія найближчими днями може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності «Орешник» по Україні.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін. Путін каже, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік».

За словами Путіна, ракета нібито може уразити навіть найзахищеніші об'єкти, а якщо декілька одиниць «Орєшніка» застосувати в одному ударі, то їхня потужність начебто дорівнюватиме застосуванню ядерної зброї.

До слова, агентство Reuters повідомило, що боєголовки нової російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка вдарила по підприємству «Південмаш» у місті Дніпро, нібито не містили вибухової речовини.