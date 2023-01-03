Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зруйнована льодова арена в Дружківці: Кулеба звернувся до російських функціонерів (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зруйнована льодова арена в Дружківці: Кулеба звернувся до російських функціонерів (фото)
Рашисти знищили льодову арену «Альтаїр» у Дружківці
фото із соцмереж

Льодова арена «Альтаїр» в Дружківці зазнала ракетного удару з боку РФ 2 січня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до спортивних функціонерів із запрошенням відвідати льодову арену «Альтаїр» у Дружківці, яку РФ зруйнувала ракетним обстрілом. Відповідна заява з'явилась у Twitter Дмитра Кулеби.

«Запрошую всіх спортивних функціонерів, які хочуть дозволити російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях, бо, як то кажуть, «політику треба тримати поза спортом», відвідати зруйновану «політично нейтральним» обстрілом Росії льодову арену «Альтаїр» у Дружківці», – написав Кулеба.

Льодова арена «Альтаїр» в Дружківці зазнала ракетного удару з боку РФ 2 січня. Раніше з'явились наслідки ворожого обстрілу хокейного комплексу.

Зазначимо, що після удару по передмісті Краматорська відомо як мінімум про двох поранених. ХК «Донбас» втратив уже третій за рахунком домашній майданчик з початку війни – палац спорту «Дружба» у Донецьку, Mariupol Ice Center та «Альтаїр» у Дружківці.

Читайте також: Ракетний удар окупантів по Україні потрапив у прямий ефір французького телеканалу (відео)
Теги: Дмитро Кулеба хокей обстріл війна Донеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від арени залишились одні руїни
Льодова арена клубу «Донбас» після атаки рашистів: фото, відео
Сьогодні, 11:14
 Зруйновані будівлі коледжу та багатоповерхівки 
Рашисти обстріляли ракетами Дружківку: фото наслідків
26 жовтня, 2022, 10:35
Окупанти ракетами обстріляли Донеччину
Ворог завдав ракетних ударів по місту Дружківка на Донеччині. Є поранені
Вчора, 23:41

Новини

Зруйнована льодова арена в Дружківці: Кулеба звернувся до російських функціонерів (фото)
Зруйнована льодова арена в Дружківці: Кулеба звернувся до російських функціонерів (фото)
Відомий гонщик загинув в аварії
Відомий гонщик загинув в аварії
Шахістка з РФ, яка засудила війну в Україні, втекла від санкцій до Швейцарії
Шахістка з РФ, яка засудила війну в Україні, втекла від санкцій до Швейцарії
У Бразилії прощаються з «королем футболу» Пеле (фото, відео)
У Бразилії прощаються з «королем футболу» Пеле (фото, відео)
Перехід Роналду в «Аль-Наср»: Тренер здивував заявою про Мессі
Перехід Роналду в «Аль-Наср»: Тренер здивував заявою про Мессі
Іранських футболістів заарештували за п'янку на новорічній вечірці
Іранських футболістів заарештували за п'янку на новорічній вечірці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
«Бавовна» у Макіївці: російські пропагандисти б’ються в істериці
9677
Співпраця Ірану з Росією: Тегеран дав пораду українській владі
7526
Путін знайшов цапа-відбувайла для ганебного перемир'я з Україною
7042
Як Путін, Шойгу та Лавров осоромилися з війною: мультфільм Deutsche Welle
6306
Ракетний удар окупантів по Україні потрапив у прямий ефір французького телеканалу (відео)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Вчора, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
1 сiчня, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту