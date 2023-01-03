Зруйнована льодова арена в Дружківці: Кулеба звернувся до російських функціонерів (фото)

Льодова арена «Альтаїр» в Дружківці зазнала ракетного удару з боку РФ 2 січня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до спортивних функціонерів із запрошенням відвідати льодову арену «Альтаїр» у Дружківці, яку РФ зруйнувала ракетним обстрілом. Відповідна заява з'явилась у Twitter Дмитра Кулеби.

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«Запрошую всіх спортивних функціонерів, які хочуть дозволити російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях, бо, як то кажуть, «політику треба тримати поза спортом», відвідати зруйновану «політично нейтральним» обстрілом Росії льодову арену «Альтаїр» у Дружківці», – написав Кулеба.

I invite all sports officials who want to allow Russian athletes to compete in international events because, as they say, “politics should be kept out of sports”, to visit the Altair ice arena in Druzhkivka ruined by Russia’s “politically neutral” shelling. pic.twitter.com/gOTN1JlcML Будь ласка, читайте текст після реклами January 3, 2023

Льодова арена «Альтаїр» в Дружківці зазнала ракетного удару з боку РФ 2 січня. Раніше з'явились наслідки ворожого обстрілу хокейного комплексу.

Зазначимо, що після удару по передмісті Краматорська відомо як мінімум про двох поранених. ХК «Донбас» втратив уже третій за рахунком домашній майданчик з початку війни – палац спорту «Дружба» у Донецьку, Mariupol Ice Center та «Альтаїр» у Дружківці.