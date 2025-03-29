Зазнав смертельного поранення під час ворожого обстрілу. Згадаймо Тараса Галайка

Військовослужбовець Тарас Галайко стояв на захисті України у складі гранатометного відділення взводу вогневої підтримки

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тараса Галайка.

На східному напрямку фронту поліг захисник України Тарас Галайко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.

Тарас Галайко народився у Львові. Закінчив львівську загальноосвітню школу. У Львівському банківському інституті Національного банку України здобув спеціальність «Фінансист».

Після навчання працював директором з виробництва підприємства «Аква Солар Інвест», керівником підприємства «УкрСпирт». Потому був призначений на посаду у ТОВ «Бершадь Люкс».

Чоловік жив із родиною у Черкасах.

Галайко був призваний до лав ЗСУ Черкаським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Проходив військову службу на посаді номера обслуги гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки військової частини.

Залишаючись вірним військовій присязі, Тарас Галайко загинув на східному напрямку, отримавши поранення, несумісні з життям, в результаті ворожого обстрілу.

Залишаючись вірним військовій присязі, Тарас Галайка загинув на східному напрямку фото: Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас

20 березня 2025 року у Черкасах на Алеї Героїв відбулося поховання захисника Тараса Галайка.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.