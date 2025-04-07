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Мер Курська, який пропонував жителям самостійно облаштовувати укриття, йде у відставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Мер Курська, який пропонував жителям самостійно облаштовувати укриття, йде у відставку
Мер міста заявляв, що стежити за укриттями то «велика робота»
фото з відкритих джерел

Куцак був призначений головою адміністрації Курська на початку лютого 2022 року

Мер Курська Ігор Куцак оголосив, що йде у відставку «за власним бажанням». Раніше він пропонував жителям міста, які бояться обстрілів, самостійно облаштовувати укриття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що Куцак пояснив своє рішення «сімейними обставинами». «Велика кількість питань сімейних накопичилася, тому тут необхідна моя найдіяльніша і найактивніша участь», – каже він.

Куцак був призначений головою адміністрації Курська на початку лютого 2022 року. До цього він обіймав посаду голови комітету з управління майном Курської області.

На посаді мера він запам'ятався, зокрема, тим, що радив жителям міста самим привести до ладу укриття, в яких неможливо сховатися від обстрілу. Куцак заявив, що в Курську є близько 2500 укриттів, і стежити за їхнім станом – велика робота, тому запропонував містянам організувати «суботники».

Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня безпілотники атакували російський Курськ. Внаслідок падіння уламків БпЛА постраждав багатоквартирний будинок.

Раніше російськими пабліками поширились відео з начебто українськими військовими, які стверджують, що вони перебувають в оточенні РФ у Курській області. Центр протидії дезінформації відповів на ворожу пропаганду, заявивши, що жодного оточення українських військових немає.

До слова, у складі 47-ї окремої механізованої бригади, яка веде активні бойові дії на території Курської області, діє окрема штурмова рота, сформована з добровольців із Колумбії. Воїни з Латинської Америки пліч-о-пліч із українськими захисниками протистоять найбоєздатнішим підрозділам ворога – елітним частинам російської армії та навіть підрозділам північнокорейського спецназу, які, за словами військових, фіксуються на цьому напрямку.

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Теги: Курщина укриття росія

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