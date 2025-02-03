Неодноразово рятував життя побратимів. Згадаймо Михайла Корла

За сумлінне виконання військового обов’язку у 2024 році був відзначений Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Хрест хоробрих»

Не зважаючи на низку отриманих поранень, воїн продовжував стояти на обороні Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Корла.

Життя військовослужбовця Михайла Корла обірвалося 21 січня 2025 року. Про це повідомила Львівська міська рада.

Михайло народився 27 червня 1973 року у Львові. Проживав у селі Виннички Львівської області.

Навчався у Середній загальноосвітній школі № 63 м. Львова. Здобув освіту у Середньому професійно-технічному училищі № 26 за професією «слюсар з ремонту автомобілів III-го розряду».

Більше десяти років пропрацював у приватному підприємстві «Матвол», а з 2017 року – у ПП «Львів-Пласт». Захоплювався автомобілями, увесь вільний час присвячував родині.

29 січня 2023 року Михайла було призвано до лав Збройних сил України. Після навчання у військовій частині А-4447 він був розподілений у 33 окрему механізовану бригаду, де обіймав посаду старшого механіка-водія механізованого взводу.

Воїн брав участь в боях поблизу с. Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області, а також с. Дачне, поблизу Курахового Донецької області фото: Bohdan Shuster, Facebook

Брав участь у боях поблизу села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області, а також села Дачне, поблизу Курахового Донецької області, неодноразово рятував життя своїх побратимів, евакуйовуючи поранених. Не зважаючи на низку отриманих поранень, продовжував стояти на обороні Батьківщини.

Воїн боровся із російськими окупантами на території Донецької та Запорізької областей фото: Львівська міська рада

За сумлінне виконання військового обов’язку 1 грудня 2024 році був відзначений Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Хрест хоробрих».

Прощання з воїном розпочалося 30 січня 2025 року у храмі святого Великомученика Димитрія УГКЦ у Винничках. Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після загальноміської церемонії прощання на площі Ринок воїна поховали на Личаківському кладовищі у Львові.

У Михайла Корла залишилися дружина, дві доньки, два зяті, онучка, сестра та теща.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.