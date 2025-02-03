Неодноразово рятував життя побратимів. Згадаймо Михайла Корла
Не зважаючи на низку отриманих поранень, воїн продовжував стояти на обороні Батьківщини
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Корла.
Життя військовослужбовця Михайла Корла обірвалося 21 січня 2025 року. Про це повідомила Львівська міська рада.
Михайло народився 27 червня 1973 року у Львові. Проживав у селі Виннички Львівської області.
Навчався у Середній загальноосвітній школі № 63 м. Львова. Здобув освіту у Середньому професійно-технічному училищі № 26 за професією «слюсар з ремонту автомобілів III-го розряду».
Більше десяти років пропрацював у приватному підприємстві «Матвол», а з 2017 року – у ПП «Львів-Пласт». Захоплювався автомобілями, увесь вільний час присвячував родині.
29 січня 2023 року Михайла було призвано до лав Збройних сил України. Після навчання у військовій частині А-4447 він був розподілений у 33 окрему механізовану бригаду, де обіймав посаду старшого механіка-водія механізованого взводу.
Брав участь у боях поблизу села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області, а також села Дачне, поблизу Курахового Донецької області, неодноразово рятував життя своїх побратимів, евакуйовуючи поранених. Не зважаючи на низку отриманих поранень, продовжував стояти на обороні Батьківщини.
За сумлінне виконання військового обов’язку 1 грудня 2024 році був відзначений Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Хрест хоробрих».
Прощання з воїном розпочалося 30 січня 2025 року у храмі святого Великомученика Димитрія УГКЦ у Винничках. Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після загальноміської церемонії прощання на площі Ринок воїна поховали на Личаківському кладовищі у Львові.
У Михайла Корла залишилися дружина, дві доньки, два зяті, онучка, сестра та теща.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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