Зубков може залишити «Трабзонспор» через особисті проблеми

Турецький клуб хоче за українського футболіста 6 мільйонів євро

Вінгер збірної України Олександр Зубков висловив бажання залишити «Трабзонспор» у літнє трансферне вікно через особисті проблеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HT Spor.

Відхід Зубкова з «Трабзонспора»: що відомо

У турецьких ЗМІ підтвердили бажання українського вінгера піти через особисті проблеми. Однак, подробиць не наводять.

Зубков має провести зустріч з керівництвом «Трабзонспора», яке готове відпустити гравця за суму близько 6 мільйонів євро. Саме її турецький клуб заплатив «Шахтарю» за трансфер українця у лютому 2025 року.

Нинішнього сезону 29-річний Зубков зіграв за «Трабзонспор» 33 матчі у всіх турнірах. В його активі 3 голи та 11 результативних передач.

Крім Зубкова, кольори турецького клубу також захищає центрбек Арсен Батагов. «Трабзонспор» посідає третє місце у турнірній таблиці Суперліги.

Нагадаємо, президент турецького «Трабзонспора» Ертугрул Доган повідомив, що клуб здійснив два трансфери. Зокрема, клуб вже підписав українського півзахисника Руслана Маліновського.

Виступаючи перед журналістами, президент турецького клубу Ертугрул Доган підтвердив, що «Трабзонспор» завершив підписання двох футболістів. Але очільник відмовився називати імена гравців, які підсилять команду в майбутньому сезоні.

Водночас турецьке ЗМІ HT Spor вже повідомило інформацію про трансфер двох футболістів до «Трабзонспора». Серед них є і Руслан Маліновський. У свою чергу італійські медіа заперечують трансфер. Контракт півзахисника з «Дженоа» завершується в червні 2026 року, але в клубі хочуть залишити українця на наступний сезон.