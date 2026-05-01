Зубков може залишити «Трабзонспор» через особисті проблеми

glavcom.ua
Святослав Василик
Олександр Зубков проводить успішний сезон у складі «Трабзонспору»
фото: ФК Трабзонспор

Турецький клуб хоче за українського футболіста 6 мільйонів євро

Вінгер збірної України Олександр Зубков висловив бажання залишити «Трабзонспор» у літнє трансферне вікно через особисті проблеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HT Spor.

Відхід Зубкова з «Трабзонспора»: що відомо

У турецьких ЗМІ підтвердили бажання українського вінгера піти через особисті проблеми. Однак, подробиць не наводять.

Зубков має провести зустріч з керівництвом «Трабзонспора», яке готове відпустити гравця за суму близько 6 мільйонів євро. Саме її турецький клуб заплатив «Шахтарю» за трансфер українця у лютому 2025 року.

Нинішнього сезону 29-річний Зубков зіграв за «Трабзонспор» 33 матчі у всіх турнірах. В його активі 3 голи та 11 результативних передач.

Крім Зубкова, кольори турецького клубу також захищає центрбек Арсен Батагов. «Трабзонспор» посідає третє місце у турнірній таблиці Суперліги.

Нагадаємо, президент турецького «Трабзонспора» Ертугрул Доган повідомив, що клуб здійснив два трансфери. Зокрема, клуб вже підписав українського півзахисника Руслана Маліновського

Виступаючи перед журналістами, президент турецького клубу Ертугрул Доган підтвердив, що «Трабзонспор» завершив підписання двох футболістів. Але очільник відмовився називати імена гравців, які підсилять команду в майбутньому сезоні.

Водночас турецьке ЗМІ HT Spor вже повідомило інформацію про трансфер двох футболістів до «Трабзонспора». Серед них є і Руслан Маліновський. У свою чергу італійські медіа заперечують трансфер. Контракт півзахисника з «Дженоа» завершується в червні 2026 року, але в клубі хочуть залишити українця на наступний сезон.

Читайте також

Микола Шапаренко забив «левам» на виїзді
«Динамо» – «Карпати». Прогноз і анонс на матч 22 туру УПЛ Реклама
4 квiтня, 10:10
50-річний Євсєєв очолює «Динамо» із грудня 2025 року
12 матюків за 37 секунд. Російський тренер отримав штраф за нецензурну лексику
9 квiтня, 17:48
Неймар марить прийдешнім Мундіалем
Анчелотті вкотре оцінив можливість повернення Неймара до збірної Бразилії
13 квiтня, 15:11
38-річний Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча»
Промоутерська компанія подала позов проти Мессі: деталі скандалу
15 квiтня, 17:54
Самборський викликав на збір 22 футболістів
Визначився склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі з Туреччиною
16 квiтня, 15:10
На Міккі ван де Вена зріс попит
«Манчестер Юнайтед» і «Ліверпуль» позмагаються за зірку «Тоттнема» – інсайдер
24 квiтня, 17:55
Дані Себальйос потрапив у неласку ентренадора
Тренер «Реала» Арбелоа вигнав зі складу відомого хавбека
25 квiтня, 22:49
Данило Кревсун прагне потрапити до основної обойми «джмелів»
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
27 квiтня, 16:45
Джон Стоунз провів левову частку кар'єри на «Етіхаді»
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
28 квiтня, 16:27

Юнацька збірна України з хокею дізналася всіх суперників на Чемпіонаті світу 2027 року
Зубков може залишити «Трабзонспор» через особисті проблеми
Вперше в історії клуби НБА та НХЛ з Міннесоти одночасно вийшли до другого раунду плейоф
Бій Мейвезера проти Тайсона під великим питанням через податкові борги Флойда
Інфантіно повідомив про участь у наступних виборах президента ФІФА
Чоловіча збірна України з біатлону повідомила, коли повертається до тренувань

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
