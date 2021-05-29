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    З’явилися подробиці п’яних вибриків легенди «Шахтаря» і коментатора на дорозі

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    В'ячеслав Шевчук хильнув зайвого й сів за кермо - З’явилися подробиці п’яних вибриків легенди «Шахтаря» і коментатора на дорозі
    В'ячеслав Шевчук хильнув зайвого й сів за кермо
    Фото з відкритих джерел

    В’ячеслав Шевчук повертався з святкування 85-річчя донецького клубу

    Ввечері 28 травня у центрі Києва на бульварі Лесі Українки патрульна поліція зупинила Porsche 911, за кермом якого перебував ексзахисник «Шахтаря» і збірної України з футболу В'ячеслав Шевчук. Колишній футболіст, який наразі працює коментатором на одному з телеканалів, відмовився проходити тест на алкоголь, чинив спротив і був затриманий.

    Як виявилося, Шевчук, скоріше за все, гульнув на святкуванні 85-річчя «Шахтаря», яке пройшло на НСК «Олімпійський». Там, зокрема, відбулася прем’єра 7 серії фільму про клуб «Донецьк і його команда». На ній, крім В'ячеслава Шевчука, були присутні інші ветерани «гірників».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Станіслав Шевчук
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    З’явилися подробиці п’яних вибриків легенди «Шахтаря» і коментатора на дорозі