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«Діти не винні» і втеча в Азію. Як Росія прокладає шлях до міжнародного футболу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Діти не винні» і втеча в Азію. Як Росія прокладає шлях до міжнародного футболу
Футбол, як й інші види спорту, для Росії є ще одним інструментом державної пропаганди

Повернення Росії у міжнародний футбол вигідне насамперед російському керівництву для легітимізації війни

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у липні 2026 року заявила, що розгляне можливість зняття санкцій з Росії. «Главком» проаналізував останні події у світовому футболі і зібрав думки експертів, щодо ймовірності повернення російського футболу.

Повернення Росії: УЄФА проти ФІФА

Будемо відверті, повернення Росії до міжнародного футболу теоретично можливе. Насамперед, після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) пом'якшив свої рекомендації. З командних видів спорту до міжнародних змагань росіян вже допустили у водному поло, гандболі, волейболі. Втім, на практиці подібна «реабілітація» у футболі стикається з жорстким опором.

Щодо цього питання у футболі сформулювалися два полюси. З одного – президент ФІФА Джанні Інфантіно виступає за часткове зняття заборон. А з іншого – європейські футбольні гіганти та УЄФА блокують це рішення, створюючи конфлікт у світовому футболі.

Офіційна позиція ФІФА наразі така: «у нас є намір розглянути та проаналізувати можливість скасування заборони для російських команд після нових сигналів від МОК». Зокрема, Інфантіно публічно заявляє, що футбольний бан Росії «нічого не досяг, окрім створення ворожості», і пропонує заборонити політичні відсторонення країн у майбутньому.

У свою чергу УЄФА зайняла максимально тверду позицію і продовжує тримати російські клуби та збірні поза європейськими турнірами. Більшість національних футбольних асоціацій Європи, так званий «Блок бойкоту», (Англія, Німеччина, Франція і ще 15 федерацій) відмовляються грати проти команд із РФ до завершення війни в Україні. А це у свою чергу робить неможливим повноцінне повернення росіян до турнірів збірних і клубів.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно вважає, що футбольний бан Росії «нічого не досяг, окрім створення ворожості»
Президент ФІФА Джанні Інфантіно вважає, що футбольний бан Росії «нічого не досяг, окрім створення ворожості»
фото: Getty Images

«За моїми інсайдами, європейська позиція зараз доволі жорстка. І мало того, Європа зараз близька до того, щоб перехопити ініціативу у світовому футболі. І от, якщо ініціатива буде у європейців, то росіян у футболі не буде», – ділиться своїми спостереженнями з «Главкомом» журналіст і коментатор Володимир Звєров.

Цю думку підтримує інший знаний коментатор, який на початку повномасштабного вторгнення пішов служити в ЗСУ, Вадим Скічко. «Успішне протистоянні ідеї Інфантіно продавати права на Чемпіонат світу приватним інвесторам мала навчити Європу, що все можливо за умови єдності», – переконаний Скічко.

Цікаво, що президент УЄФА Александер Чеферін хоч і заявляє сьогодні, що умовою повернення Росії до міжнародного футболу є завершення війни проти України, але у нього також була спокуса погратися у «миротворця». У 2023 році УЄФА намагалася допустити до турнірів російські збірні U-17, однак після бойкоту з боку України та ще 12 національних асоціацій організація відмовилася від цієї ініціативи. Як пише британська The Guardian, сьогодні Чеферін змушений прислухатися до думки впливових федерацій, бо не хоче втратити союзників у війні з Інфантіно.

Також нагадаємо, що Українська асоціація футболу увесь час закликає ФІФА не переглядати санкції, доки триває повномасштабна війна, і стверджує, що повернення російських команд до міжнародних турнірів становитиме загрозу безпеці учасників змагань. До речі, саме з міркувань безпеки УЄФА розводить під час жеребкування команди з України та Білорусі. Останні відбулися у футболі «легким переляком» і майже уникнули санкцій (проводять свої номінально домашні матчі в турнірах УЄФА на нейтральних полях та без глядачів).

Коли можуть повернути Росію?

Український журналіст Максим Розенко нагадав, що у червні цього року сталася подія, яку окремі медіа вже подавали, як перший крок до повернення росіян. «Росію почали повертати через турніри для наймолодших, де немає жорсткого політичного спротиву. ФІФА ухвалила нелогічне рішення запросити Росію та Білорусь до участі в першому в історії Чемпіонаті світу U-15, який відбудеться в Азербайджані у жовтні 2026 року. Це рішення є спробою протестувати реакцію суспільства та запустити повзучу інтеграцію РФ під гаслом «діти не повинні відповідати за політику дорослих»,  – зазначив у коментарі «Главкому» Розенко.

Втім, поки що немає якоїсь конкретної дати, коли санкції будуть офіційно зняті чи послаблені. Заяви російських ЗМІ, що питання може бути ухвалене вже на етапі жеребкування кваліфікації Євро-2028 у грудні цього року, це звичайна «качка».

Наразі немає навіть термінів обговорення цього питання. Щоб там собі не думали у волейболі чи гандболі, а футбольні чиновники продовжуватимуть тримати паузу через великі репутаційні ризики. Іншими словами, поки в Європі «вітер дме не в бік Росії», інший футбольний світ буде вичікувати.

Клуб вигодонабувачів

Природно, що повернення Росії у міжнародний футбол вигідне насамперед російському політичному керівництву для легітимізації режиму і війни. Втім, вигоду тут шукають й інші: боси ФІФА, різноманітні лояльні до росіян федерації, мутні бізнесмени і навіть обтріпані часом ексзірки.

«Головний лобіст повернення росіян – відомий. Це той, хто останнім часом цілеспрямовано підминає футбол під свої політичні та фінансові інтереси –Джанні Інфантіно», – розповідає «Главкому» президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський

Очолювана Інфантіно організація, розглядає повернення росіян крізь призму фінансових інтересів, розширення ринків та відновлення повноформатних турнірних циклів без «білих плям». Президент ФІФА ніколи не приховував своїх дружніх стосунків з Володимиром Путіним, тому тут є певні «сімейні» інтереси. Усі ж ми під час мундіалю-2026 бачили, на що Інфантіно готовий заради свого приятеля Дональда Трампа.

Президент ФІФА Інфантіно ніколи не приховував своїх дружніх стосунків з диктатором Володимиром Путіним
Президент ФІФА Інфантіно ніколи не приховував своїх дружніх стосунків з диктатором Володимиром Путіним

Певна частина національних асоціацій прикривають своє бажання повернути росіян «спортивними принципами», хоча насправді кожна шукатиме свій гешефт. Від політичної підтримки до банальних хабарів. Російські медіа стверджують, що мають підтримку від авторитетних федерацій Аргентини, Колумбії, Уругваю, Марокко, Єгипту, Катару, Саудівської Аравії. До слова, двоє останніх можуть підтримати ідею формальної «втечі» росіян з Європи до Азії. 

«Цікаво, чи наважиться махінатор Інфантіно на переведення Росії в азійську конфедерацію, деякі представники якої підтримують такі рухи керівника ФІФА… Гадаю, конфлікт з УЕФА від цього точно загостриться», – розмірковує Олександр Гливинський.

«Росіяни будуть продовжувати шукати обхідні шляхи для свого повернення на міжнародну арену, тому нашим футбольним чиновниками потрібно постійно зміцнювати «Блок бойкоту» та робити всі інші запобіжні кроки, щоб цього не трапилося», – додає Максим Розенко.

На останок згадаємо, що крім лояльних до кремлівського режиму футбольних функціонерів, на користь Росії грають і колишні зірки, які під час війни їздять до Москви, на різноманітні проплачені турніри та заходи.

Кафу, Фабіо Каннаваро, Франческо Тотті, Марко Матерацці, Андреа Пірло, Дідьє Дрогба, Самуель Ето'О, Майкон та Едмілсон – це не повний список легенд, що своїми діями створюють тло для повернення російського футболу. Як писало впливове німецьке видання Der Spiegel, «санкції проти Росії не вічні, але вічним буде сором тому, хто на них нагріє руки».

Святослав Василик, «Главком»

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Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА

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