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Гвардіола провів перемовини з титулованою збірною – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Гвардіола провів перемовини з титулованою збірною – ЗМІ
Хосеп Гвардіола розглядає повернення на Апенніни
фото: EFE

Іменитий фахівець отримав несподівану пропозицію

Екскерманич англійського «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола зустрівся з представниками Італійської федерації футболу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

Минулого тижня іспанський тренер нібито провів кілька раундів переговорів щодо роботи з національною командою Італії. Він мав зустрічі з технічним директором федерації Паоло Мальдіні та радником організації Леонардо Араужо. Дует функціонерів переконував Гвардіолу очолити «Скуадру Адзурру».

Альтернативними кандидатами на вакантну посаду залишаються місцеві фахівці. Шанси стати головним тренером збірної Італії зберігають Роберто Манчіні й Андреа Пірло. Натомість Антоніо Конте, вочевидь, вибув із кола претендентів.

Гвардіола після сезону 2025/26 покинув «Етіхад». На чолі «Манчестер Сіті» він провів 10 років і завоював 20 трофеїв із «містянами». Зокрема, іспанець виграв шість титулів англійської Прем'єр-ліги та тріумфував у Лізі чемпіонів 2022/23.

На схилі ігрової кар'єри Гвардіола провів два сезони в італійській Серії A. Там він захищав кольори «Брешії» та столичної «Роми». У складі ломбардських «ластівок» іспанець грав пліч-о-пліч із володарем «Золотого м'яча-1993» Роберто Баджо.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером французького «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Хосеп Ґвардіола Паоло Мальдіні

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