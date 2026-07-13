Колишній гендиректор російського футбольного клубу отримав два роки в'язниці за підкуп суддів

Скородумов особисто чи через посередників підкупив 13 футбольних суддів

Симонівський суд Москви засудив колишнього генерального директора футбольного клубу «Торпедо» Москва Валерія Скородумова до двох років колонії загального режиму. Про це повідомляє «Главком».

Засудженому також заборонено займатися спортивною діяльністю терміном на три роки, а по лінії КДК РФС його відсторонено від футболу на 10 років. Справа розглядалася за статтею 184 КК РФ («Надання протиправного впливу на результат офіційного спортивного змагання») в особливому порядку, оскільки Скородумов повністю визнав провину та пішов на угоду зі слідством.

Слідство та суд встановили, що Скородумов у змові зі співвласником клубу Леонідом Соболєвим організував систему підкупу суддів для забезпечення виходу «Торпедо» до Російської перм'єр-ліги. Керівництво московського клубу вплинуло на результати 20 матчів у Першій лізі, в 17 з яких підкуп арбітрів забезпечив команді перемогу. Загалом Скородумов особисто чи через посередників підкупив 13 футбольних суддів.

Внаслідок розслідування московське «Торпедо», яке здобуло право виступати в РПЛ на сезон 2025/2026, було виключено з чемпіонату і відправлено назад до Першої ліги (ФНЛ).

Валерій Скородумов з урахуванням часу, проведеного в СІЗО та під домашнім арештом, найближчим часом отримає право подати прохання щодо умовно-дострокового звільнення.

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок.

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Як повідомлялося, збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу.

На 88-й хвилині «фурія роха» забила вирішальний гол – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання.