«Динамо» оголосило заявку на Лігу Європи

Гравці «Динамо» перед початком спарингу на зборі в Австрії

У першому кваліфікаційному раунді кияни зіграють проти румунської «Університаті» Клуж

Київське «Динамо» опублікувало заявка на матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт «Динамо».

«Біло-сині» зіграють проти румунської «Університаті» Клуж. Перший номінально «домашній» матч відбудеться у четвер, 9 липня, у польському Любліні. Гра-відповідь запланована через тиждень, 16 липня. Переможець цього протистояння у наступному раунді зустрінеться з грецьким клубом ПАОК.

Заявка команди на Лігу Європи поділяється на два списки – А (основний склад) та B (молоді та доморощені таланти). Протягом сезону клуби можуть вносити до списку B необмежену кількість гравців.

Головний тренер «біло-синіх» Ігор Костюк розраховує на 34 гравців. Один із ключових гравців – вінгер Андрій Ярмоленко – потрапив до списку A, тоді як найкращий бомбардир команди минулого сезону, форвард Матвій Пономаренко був заявлений за списком B.

«Динамо» може розраховувати і на трьох новачків. Під час літнього трансферного вікна до «біло-синіх» приєдналися польський захисник Томаш Кендзьора, французький форвард П'єр Мунгенге та український воротар Ілля Ольховий.

Заявка «Динамо» на матч першого раунду Ліги Європи

Список А:

Воротарі : Руслан Нещерет, Ілля Ольховий

: Руслан Нещерет, Ілля Ольховий Захисники : Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олексій Гусєв, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак, Аліу Тіаре, Томаш Кендзера

: Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олексій Гусєв, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак, Аліу Тіаре, Томаш Кендзера Півзахисники : Володимир Бражко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Владислав Кабаєв, Микола Шапаренко, Валентин Рубчинський, Віталій Буяльський, Джастін Лонвейк, Навін Малиш, Шола Огундана, Микола Михайленко, Андрій Ярмоленко

: Володимир Бражко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Владислав Кабаєв, Микола Шапаренко, Валентин Рубчинський, Віталій Буяльський, Джастін Лонвейк, Навін Малиш, Шола Огундана, Микола Михайленко, Андрій Ярмоленко Нападники: Едуардо Герреро, П’єр Мунгенге

Список В:

Воротар : В’ячеслав Суркіс

: В’ячеслав Суркіс Захисники : Денис Дикий, Максим Коробов, Тарас Михавко, Владислав Захарченко

: Денис Дикий, Максим Коробов, Тарас Михавко, Владислав Захарченко Півзахисники : Павло Люсін, Кирило Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко

: Павло Люсін, Кирило Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко Нападники: Владислав Герич, Матвій Пономаренко

«Динамо» завершило минулий сезон в УПЛ на підсумковій четвертій позиції, але стало володарем Кубка України. Це дозволило київському клубу здобути путівку до кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, нападник київського «Динамо» Матвій Пономаренко потрапив до сфери зацікавлень португальського «Порту». «Дракони» прагнуть підсилити лінію атаки в міжсезоння. Молодий українець став одним із кандидатів на підписання. З конкретною пропозицією до вітчизняного гранда «Порту» наразі не звертався.

Раніше «Динамо» нібито відмовилося продати Пономаренка в стамбульський «Галатасарай» та дортмундську «Боруссію». Обидва клуби запропонували за форварда 20 млн євро. Натомість «біло-сині» прагнуть отримати за власного вихованця 25-30 млн.