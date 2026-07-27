Найкращий гравець мундіалю збирається змінити клуб: стала відома сума трансферу

Родрі готовий залишити «Манчестер Сіті»

Мадридський «Реал» готується зробити першу пропозицію щодо трансферу півзахисника Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

«Бланкос» мають намір запропонувати за гравця 50-60 мільйонів євро. Раніше Родрі відхилив пропозицію «Манчестер Сіті» щодо продовження контракту, висловивши бажання перейти в «Реал». З мадридським клубом хавбек вже досяг угоди щодо умов особистого контракту до 2030 року.

Родрі – володар «Золотого м’яча-2024». В минулому сезоні він провів 33 матчі за «Ман Сіті», забивши два голи. У складі збірної Іспанії хавбек став чемпіоном світу 2026. Також Родрі отримав нагороду найкращому гравцю турніру та увійшов до символічної збірної за версією ФІФА.

Нагадаємо, найближчим часом Родрі перенесе операцію на спині. Терміни повернення на поле іспанця наразі невідомі.

30-річний Родрі є чотириразовим чемпіоном Англії, триразовим володарем Кубка ліги, дворазовим – Кубка Англії та Суперкубка УЄФА, перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку Англії та клубному чемпіонаті світу. У складі збірної Іспанії він виграв Чемпіонат світу (2026), Європи (2024) та Лігу націй (2023).

До слова, після фінального матчу Чемпіонату світу, в якому збірна Іспанії обіграла Аргентину, між захисником аргентинців Ніколасом Отаменді та півзахисником іспанців Родрі відбулася словесна суперечка.

«Менше базікай, бовдуре. Ви ж весь тиждень нили. І ти, і Лапорт – обидва. Так не робиться. Ви весь час скаржилися суддям, друже», – сказав Отаменді, коли Родрі підійшов до нього після матчу. Здивований іспанець перепитав, що саме аргентинець має на увазі. «Лапорт? Хіба ти не бачив, що він говорив цього тижня?», – відповів Отаменді.

Після цього Родрі не став продовжувати розмову та відійшов від аргентинця. Отаменді та Родрі разом грали у «Манчестер Сіті» у сезоні 2019/2020.