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Перші суперники ЛНЗ і «Полісся» у кваліфікації Ліги конференцій: досьє на «Копенгаген» і «Гент»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Перші суперники ЛНЗ і «Полісся» у кваліфікації Ліги конференцій: досьє на «Копенгаген» і «Гент»
«Буйволи» та «леви» проекзаменують українські колективи
колаж: «Главком»

Два вітчизняні колективи готуються стартувати в єврокубках

Черкаський ЛНЗ і житомирське «Полісся» розпочинають боротьбу на європейській арені. Коротка презентація суперників срібного та бронзового призерів української Прем'єр-ліги – в матеріалі «Главкома».

Обидва колективи стартують у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27. Суперники командам Віталія Пономарьова та Руслана Ротаня дісталися непрості. ЛНЗ протистоятиме бельгійському «Генту», а «Полісся» зустрінеться з данським «Копенгагеном».

Візитка «Гента»

  • Рік заснування: 1926
  • Рейтинг УЄФА: 70-те місце
  • Титули: чемпіон Бельгії 2014/15, чотириразовий володар Кубка Бельгії, володар Суперкубка Бельгії-2015
  • Найвище досягнення у єврокубках: 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2015/16
  • Прізвиська: «буйволи»
  • Домашній стадіон: «Артевелдестадіон» (вміщує 20 185 глядачів)
  • Головний тренер: Рік Де Міль
  • Капітан команди: Дейві Руф

«Буйволи» застрибнули в останній вагон бельгійського потяга в єврокубки. У чемпіонській групі Ліги Жупіле 2025/26 підопічні Ріка Де Міля фінішували п'ятими та лише за додатковими показниками обійшли «Мехелен». Звісно, «Гент» міг претендувати на більше. Від боротьби за чемпіонство в попередній кампанії команда була далекою, але потрапити бодай у раунд плейоф кваліфікації Ліги Європи їй було цілком до снаги.

Та для цього потрібно було перемагати. Натомість за 10 турів чемпіонської групи «Гент» не здобув жодної перемоги. «Буйволи» програли чотири поєдинки, а ще шість звели внічию. Однак, інакше й бути не могло. Лише один футболіст бельгійського гранда забив 10+ м'ячів за сезон – форвард Вілфрід Канга (12). Івуарієць повинен бути на вістрі атаки команди Де Міля і в протистоянні з ЛНЗ. А ось поруч із ним слід очікувати новачка – Хосуе Вергару, за якого ризька «Ауда» отримала 2,5 млн євро.

«Буйволи» прагнуть порадувати фанатів
«Буйволи» прагнуть порадувати фанатів
фото: ФК «Гент»

Під основу «буйволи» взяли ще трьох новачків. У центрі оборони чекають на появу Мухамеда Нгома зі швейцарського «Грассгоппера» (2,7 млн євро) та Крістіана Берджесса з брюссельського «Юніона» (вільний агент). А центр поля доповнить хавбек Ласло Бенеш із берлінського «Уніона» (1,1 млн євро). Тим часом фланговий оборонець Ларс Коман, за якого віддали «Кнокке» всього 100 тисяч у євровалюті, поки освоюватиметься в резерві.

Та не обійшовся «Гент» і без втрат. Фактично за тиждень до протистояння з черкасцями «буйволи» продали французькому «Лансу» одного з лідерів минулого сезону Міхала Скурася (6 млн євро). У попередній кампанії він віддав 11 асистів, а тепер без поляка правий фланг атаки доводиться закривати непрофільними виконавцями на кшталт юного форварда Ілларіона Гора. Зате ліворуч буде правити балом Тьягу Араужу, який пройшов школу лісабонської «Бенфіки».

Де Міль очолив «Гент» лише в грудні торік. Раніше він залишався послідовним прихильником схеми 4-2-3-1, та на чолі «буйволів» почав експериментувати. Перехід до різних формацій з трьома центрбеками – 3-4-1-2, 3-4-3 та навіть 3-4-2-1 та 3-5-2 – керманич гранда ладен влаштовувати не від поєдинку до поєдинку, а просто посеред матчу. До того ж, не завдяки замінам, а зміною функцій футболістів, які вже перебувають на полі. Розплатою за цей злегка хаотичний підхід, вочевидь, стала нестабільність результатів у другій частині сезону.

Орієнтовний склад «Гента»: Руф – Нгом, Берджесс, Ван дер Гейден – Лопеш, Бенеш, Делорж, Де Флігер, Араужу – Вергара, Канга.

Прогнозований склад «Гента» (у схемі 3-5-2)
Прогнозований склад «Гента» (у схемі 3-5-2)
інфографіка: buildlineup.com

Візитка «Копенгагена»

  • Рік заснування: 1992
  • Рейтинг УЄФА: 46-те місце
  • Титули: 16-разовий чемпіон Данії, 10-разовий володар Кубка Данії, триразовий володар Суперкубка Данії
  • Найвище досягнення у єврокубках: 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2010/11, 2023/24)
  • Прізвиська: «леви»
  • Домашній стадіон: «Паркен» (вміщує 38 065 глядачів)
  • Головний тренер: Бо Свенссон
  • Капітан команди: Томас Ділейні

Данський гранд у минулому сезоні не впорався з виступами на кількох фронтах водночас. Кампанія розпочалася для «левів» у ті ж дати торік. Тільки замість Ліги конференцій «Копенгаген» здолав три раунди кваліфікації Ліги чемпіонів і опинився в основному раунді. Влаштувати фурор в елітній компанії тоді ще підопічним Якоба Нееструпа не вдалося, але локальні успіхи команда мала – перемоги над алматинським «Кайратом» та іспанським «Вільярреалом», нічиї з леверкузенським «Баєром» та італійським «Наполі». Та цього забракло для плейоф.

Довелося «Копенгагену» перелаштовуватися на внутрішні змагання. Тим більше, справи там ішли не надто добре. З кінця листопада до початку березня «леви» зазнали п'яти поразок у шести турах і замість мрій про високі місця опинилися в групі виживання Суперліги. Щоправда, з приємним бонусом – переможець нижньої шістки в кінці сезону змагається за путівку в єврокубки з четвертою командою верхнього секстету. Саме в такому поєдинку «Копенгаген» дотиснув «Брондбю» в овертаймі (3:1).

Юссуфа Мукоко (другий ліворуч) взявся дорослішати в столиці Данії
Юссуфа Мукоко (другий ліворуч) взявся дорослішати в столиці Данії
фото: ФК «Копенгаген»

Цього результату данський гранд досягнув уже з новим керманичем. У березні команду очолив Бо Свенссон. Місцевий фахівець пізнавав ази тренерського мистецтва в самого Юргена Клоппа та з перемінним успіхом попрацював із австрійським «Ліферінгом» та німецькими колективами – «Майнцем» і берлінським «Уніоном». Щоправда, на батьківщині від деяких принципів молодому фахівцю довелося відмовитися. Передусім від схеми з трьома центрбеками. А ось ідеї пресингу до знемоги та агресії на кожному клаптику поля залишилися.

І на біду, саме з лінією оборони «леви» мають проблеми перед протистоянням із «Поліссям». За гріхи минулого відбуватиме дискваліфікацію центрбек Габріел Перейра. Не набрав оптимальні кондиції після Чемпіонату світу 2026 його колега Судзукі Дзюнносуке. Ще три досвідчені оборонці – Ауреліо Бута, Занка Йоргенсен і Пантеліс Хацідіакос – покинули «Копенгаген» у міжсезоння. Лататиме ці діри Свенссон молоддю та новачками. Зокрема, в центрі оборони слід очікувати появи Мунаше Гарананги, який повернувся з оренди, та повноцінного новачка з «Орхуса» Фелікса Беймо. Праворуч же гратиме Мустафа Ньяссі з юнацької команди.

Влітку «левам» вдалося зберегти найкращого бомбардира минулого сезону – Юссуфу Мукоко (18 голів). Це саме той вундеркінд із дортмундської «Боруссії», який на юнацькому рівні бив усі можливі рекорди та здійняв хвилю сумнівів щодо свого реального віку. Зараз йому лише 20, тож настав час доводити, що аванси видавали недарма. Головна втрата «Копенгагена» ще не відбулася – вінгер Джордан Ларссон після якісного сезону (16 м'ячів, 11 асистів) сидить на валізах в очікуванні заслуженого підвищення. Та на «поліських вовків» він навряд вийде.

Орієнтовний склад «Копенгагена»: Рунарссон – Ньяссі, Беймо, Гарананга, Лопес – Роберт, Клем, Мадсен, Ельюнуссі – Мукоко, Корнеліус.

Прогнозований склад «Копенгагена» (у схемі 4-4-2)
Прогнозований склад «Копенгагена» (у схемі 4-4-2)
інфографіка: buildlineup.com

Антон Федорців, «Главком»

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Теги: ФК «Ґент» Ліга конференцій ФК «Копенгаґен» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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