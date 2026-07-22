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«Побиття». Роналдо прокоментував фінал Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Побиття». Роналдо прокоментував фінал Чемпіонату світу
Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах
фото: Getty Images

Роналдо: Різниця між Іспанією та Аргентиною дуже велика

Колишній нападник збірної України з футболу Роналдо прокоментував фінал Чемпіонату світу 2026, в якому Іспанія обіграла Аргентину з рахунком 1:0. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

«Це було побиття. Різниця між Іспанією та Аргентиною дуже велика. Навіть маючи Мессі, аргентинці не могли зрівнятися з іспанцями. Талановитий гравець може виграти матч, але вам потрібна сила команди, щоб виграти Чемпіонат світу, що було, наприклад, в Іспанії. Грати в тандемі – це важливо для всіх», – заявив Роналдо.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.

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Теги: Роналдо НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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