Одного прізвища достатньо. Польські фанати «згоріли» через призначення тренера-українця

Владислав Лупашко (ліворуч) не всім до вподоби в Гданську

Керівництво улюбленого клубу президента Польщі розгнівало частину вболівальників

«Лехія» з польського Гданська призначенням Владислава Лупашка керманичем команди підкинула хмизу в полумя антиукраїнської істерії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Threads журналіста Сергія Барановського.

Оглядач звернув увагу на коментарі вболівальників «біло-зелених» під дописами про запрошення українського фахівця. Зокрема, один із фанатів залишився невдоволеним призначенням Лупашка. Мовляв, саме його прізвище нагадує полякам про УПА.

Натомість в українському сегменті мережі порадили вболівальникам «Лехії» більше цікавитися власною історією. За приклад навели біографію Зигмунта Шендзеляжа. Цей офіцер Громадянської Армії Крайової носив псевдо «Лупашко».

Тренер Лупашко очолив «біло-зелених» 1 липня. Новий сезон «Лехія» розпочне в Першому дивізіоні. Через фінансові негаразди на клуб наклали трансферний бан – наразі українець не зможе запрошувати новачків.

Чим відомий Владислав Лупашко

Уродженець Білгорода-Дністровського, на дорослому рівні дебютував за «Борисфен-2» із Борисполя. Також виступав за київську «Оболонь», «Зірку» з Кропивницького, «Інгулець» та низку інших команд.

Кар'єру тренера розпочав у 35 років із ролі асистента головного тренера петровців. У червні 2023-го став в. о. керманича команди, а згодом і повноцінним коучем «Інгульця». Перед сезоном 2024/25 очолив «Карпати» та фінішував із львів'янами на шостій сходинці Прем'єр-ліги в дебютній кампанії.

Чим відома «Лехія»

Заснований у 1945 році клуб. Дворазовий володар Кубка Польщі, двічі виграв Суперкубок Польщі. Найвище досягнення в Екстраклясі – третє місце (два рази).

Команда тричі брала участь в єврокубках. У рамках Кубка кубків 1983/84 «зелено-білі» вилетіли від туринського «Ювентуса» (0:7, 2:3), а в Лізі Європи 2019/20 – від данського «Брондбю» (2:1, 1:4). У кваліфікації Ліги конференцій 2022/23 «Лехія» здолала македонську «Академію Пандева» (4:1, 2:1) та вибула після протистояння з віденським «Рапідом» (1:2, 0:0).

«Зелено-білі» мають великі групи підтримки. Найвідоміший фанат «Лехії» – чинний президент Польщі Кароль Навроцький.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

