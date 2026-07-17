«Реал» не форсуватиме трансфер лідера «Баварії» – ЗМІ

Королівський клуб дотримуватиметься неписаного кодексу поведінки

Мадридський «Реал» не працюватиме над переходом півзахисника Майкла Олісе заради збереження хороших взаємин із мюнхенською «Баварією». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на COPE.

«Вершкові» не хочуть сваритися з німецьким грандом через француза. Президент мадридців Флорентіно Перес цінує відносини з «Баварією». Іспанський клуб не робитиме спроб підписати Олісе, поки він публічно не заявить про бажання покинути Мюнхен.

Нещодавно поповзли чутки про збір атакувальним хавбеком збірної Франції інформації про «Реал». Олісе нібито цікавився в партнерів із національної команди станом справ у лавах «вершкових». Зокрема, кольори мадридців захищає Кіліан Мбаппе.

У минулому сезоні Олісе зіграв 52 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 22 голи та 31 асист. На Чемпіонаті світу 2026 француз провів сім матчів, у яких оформив п'ять результативних передач.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.