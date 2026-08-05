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Фанати «Манчестер Юнайтед» опинилися під ударом через рішення клубу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Фанати «Манчестер Юнайтед» опинилися під ударом через рішення клубу
Внаслідок перевірки багатьом вболівальникам заблокували акаунти
фото: PA

Боротьба з перекупниками спричинила великий стрес для добросовісних фанатів «червоних дияволів»

«Манчестер Юнайтед» опублікував офіційну заяву після хвилі критики від фанатів через масштабну кампанію боротьби зі спекуляцією квитками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Невдала боротьба з перекупниками

У клубі визнали, що проведена перевірка спричинила значний стрес і обурення серед багатьох добросовісних уболівальників, які безпідставно опинилися під підозрою. Автоматизовану перевірку акаунтів клуб запустив у липні за допомогою зовнішнього агентства. Під розслідування потрапили всі користувачі, з чиїх пристроїв у період із березня по червень здійснювався вхід у сім і більше різних акаунтів.

Саме це стало підставою для перевірки тисяч власників сезонних абонементів, серед яких, за даними британських ЗМІ, опинилася навіть шестирічна дитина. У «Юнайтед» визнали, що недооцінили поширену серед уболівальників практику спільного використання акаунтів членами родини чи друзями для купівлі та керування квитками без отримання прибутку. Через це фанатські організації MUST, The '58 і The Red Army звинуватили клуб у необґрунтованих підозрах щодо власних прихильників.

Наслідки первірки

Водночас у клубі наголосили, що перевірка допомогла викрити масштабну мережу незаконного перепродажу квитків. Зокрема, в одному з випадків було виявлено пристрій, із якого адміністрували 1088 різних акаунтів. За словами представників «Юнайтед», у багатьох випадках після отримання пояснень від уболівальників доступ до облікових записів уже відновили, а анулювання сезонних абонементів застосовуватиметься лише до тих, чию причетність до системної спекуляції буде доведено.

Також у клубі запевнили, що всі абонементи, які все ж будуть вилучені через порушення правил, передадуть уболівальникам із офіційного списку очікування. Таким чином у «Манчестер Юнайтед» спростували побоювання фанатів, що ці місця можуть бути використані для розширення корпоративних секторів або комерційних програм.

Нагадаємо, що вболівальники отримали безкоштовні квитки на Чемпіонат світу через помилку з боку ФІФА

Теги: ФК Манчестер Юнайтед НОВИНИ ФУТБОЛУ

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