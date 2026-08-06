Перший суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги конференцій: досьє на «Карабах»

«Динамо» спробує здолати азербайджанський бар'єр

«Карабах» із азербайджанського Агдама зустрінеться з володарем Кубка України в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27. Коротка презентація суперника київського «Динамо» – в матеріалі «Главкома».

Поєдинок «Динамо» – «Карабах» відбудеться 6 серпня 2026 року в польському Любліні. Стартовий свисток зустрічі на стадіоні «Арена Люблін» прозвучить о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь зіграють 13 серпня.

Візитка

Рік заснування: 1951

1951 Рейтинг УЄФА: 59-те місце

59-те місце Титули: 12-разовий чемпіон Азербайджану, восьмиразовий володар Кубка Азербайджану

12-разовий чемпіон Азербайджану, восьмиразовий володар Кубка Азербайджану Найвище досягнення у єврокубках: 1/16 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26

1/16 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26 Прізвисько: «скакуни»

«скакуни» Домашній стадіон: «Азерсун Арена» (вміщує 5800 глядачів)

«Азерсун Арена» (вміщує 5800 глядачів) Головний тренер: Гурбан Гурбанов

Гурбан Гурбанов Капітан команди: Абделла Зубір

Склад «Карабаху»

Азербайджанський гранд суттєво оновив склад у міжсезоння. Відразу за трьох виконавців «скакуни» віддали по 1 млн євро. На фланги захисту «Карабах» підписав Чебраїла Макрецкіса («Ференцварош») та Бруну Лангу («Альмерія»), а центр оборони підсилив Бенце Варконі з угорського «Залаегерсега». Двоє останніх відразу прописалися в основі команди.

Дешевше «Карабаху» обійшлися інші новачки. За лівого вінгера збірної Ямайки Реналдо Сефаса 880 тисяч євро отримав російський «Ніжній Новгород». По півмільйона в євровалюті «скакуни» заплатили за резервного на Чемпіонаті світу 2026 голкіпера збірної Боснії і Герцеговини голкіпера Мартіна Зломісліча («Рієка») та гамбійського форварда Закарію Саво («Юргорден»). Центрхав Самуель Лобату з португальського «Портімоненсе» коштував усього 150 тисяч євро, а лівий вінгер Джалі Муаддіб («Омонія Арадіпу») – лише 30 тисяч.

Бенце Варконі відразу завоював місце в основі гранда фото: ФК «Карабах»

Втрати азербайджанського гранда виглядають серйознішими. У шотландський «Селтік» за 5,5 млн євро поїхав нападник Каміло Дуран, який міг і забити, і віддати (15 голів, 10 асистів за 45 матчів у всіх турнірах минулого сезону). Житомирське «Полісся» розщедрилося на 3 млн, щоб забрати правого вінгера Леандру Андраде. Він віддав «Карабаху» 4,5 роки, а в попередній кампанії забив 16 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Також регулярно грав і фланговий нападник Еммануель Аддаї (вісім голів, чотири асисти). Тепер він борознитиме краї в бельгійській Лізі Жупіле за «Льовен».

Пішов із команди й основний центрбек Кевін Медіна (42 поєдинки, два голи). Колумбієць поїхав аж у чемпіонат Малайзії, де захищатиме кольори «Джохора». А от лівий оборонець збірної Азербайджану Торал Байрамов (45 матчів, вісім м'ячів, сім асистів) пішов на підвищення і гратиме за турецький «Бурсаспор». Латиноамериканця довелося відпустити безкоштовно, а от сума відступних за власного вихованця наразі залишається невідомою. Втрата щонайменше чотирьох футболістів основи, вочевидь, і вилилася у виліт із Ліги Європи.

Тренер Гурбан Гурбанов

У наш час футбольним фахівцям важко розраховувати на значний кредит довіри. Один-два посередніх сезони можуть коштувати тренерам посади, а після трьох сезонів біля керма їх починають вважати довгожителями. Гурбан Гурбанов на цьому фоні – справжній аксакал. Днями минуло 18 (!) років із дати його призначення керманичем «Карабаху». Таких унікалів у світі залишилося небагато. На елітному рівні поруч із ним перебувають лише Франк Шмідт із німецького «Гайденгайма» (у вересні святкуватиме 19-річчя на посаді) та ентренадор мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне (15-річчя настане в листопаді).

Фактично всі успіхи «скакунів» пов'язані з прізвищем Гурбанова. Фахівець завоював 11 чемпіонських титулів і шість Кубків Азербайджану, а також досягнув небувало прогресу на європейській арені. Якщо в момент призначення тренера «Карабах» завершував виступи на етапі кваліфікацій, то згодом почав регулярно грати на груповому етапі Ліги Європи, а в сезоні 2017/18 уперше дістався до основного раунду Ліги чемпіонів. Вершини азербайджанський гранд сягнув у минулій кампанії.

Гурбан Гурбанов очолив «скакунів» 5 серпня 2008 року фото: ФК «Карабах»

На загальному етапі головного єврокубка «скакуни» стартували з перемог над лісабонською «Бенфікою» (3:2) і данським «Копенгагеном» (2:0). Згодом «Карабах» поділив очки з лондонським «Челсі» (2:2) та здолав франкфуртський «Айнтрахт» (3:2). Десяти набраних пунктів підопічним Гурбанова вистачило для виходу в плейоф. Утім, там продовжити поступ кавказький гранд не зумів і вилетів від англійського «Ньюкасла» (1:6, 2:3). Тим не менше, «скакуни» заклали орієнтир для азербайджанського футболу на роки.

Коли працюєш на чолі команди майже два десятиліття, то в тактичному плані маєш нагоду спробувати всі варіанти. Проте, пріоритети Гурбанова цілком очевидні. Здебільшого «Карабах» виходить з формацією 4-2-3-1. Провідна роль в цій схемі відведена центрхавам Педро Бікальйо та Марко Янковічу. Саме вони виступають «тумблером» азербайджанського гранда, перемикаючи «скакунів» між режимом оборони й атакувальної роботи. Важливі й фланги атаки, де в умовах п'яти замін за 90 хвилин встигають зіграти чотири виконавці, зокрема й українець Олексій Кащук.

«Карабах» у сезоні 2026/27

Наразі азербайджанський гранд змагався лише на євроарені. У кваліфікації Ліги Європи зі «скакунами» стався справжній парадокс. Команда Гурбанова примудрилася вилетіти не тільки без поразок, а й без жодного пропущеного м'яча. «Карабаху» банально не пощастило в лотереї одинадцятиметрових за підсумками двоматчевого протистояння у другому кваліфікаційному раунді турніру.

Розпочали же «скакуни» з поєдинків проти ісландського «Вестрі». Нав'язати конкуренцію острів'яни не зуміли та двічі поступилися азербайджанському гранду з розгромним рахунком (0:3, 0:3). У першому поєдинку героєм «Карабаху» став літній новачок Саво. Гамбієць забив після передачі Кащука, а під завісу зустрічі асистував Сефасу. Ще один гол оформив капітан «скакунів» Абделла Зубір. У другому матчі Саво зарекомендував себе ще краще – один гол і асисти на Муаддіба та Бікальйо.

«Скакуни» відвантажили шість голів володарю Кубка Ісландії фото: ФК «Карабах»

А от проти софійського ЦСКА такої ж легкої прогулянки не вийшло. «Карабах» в обох поєдинках більше володів м'ячем, був гострішим в атакувальних діях, завдав більше ударів загалом і в рамку воріт, але так і не зміг забити болгарським «армійцям». Не відзначилися голами й останні, тож справа дійшла до серії пенальті. Там свої спроби реалізували Янковіч, Муаддіб, Сефас і вінгер Хоні Монтьєль, а от оборонець Матеус Сілва схибив і відправив «скакунів» у втішну дуель з «Динамо» в Лізі конференцій.

Зазнав «Карабах» і кадрової втрати. У протистоянні з «біло-синіми» команді Гурбанова не допоможе забивний Саво. У другому поєдинку проти ЦСКА він зазнав серйозної травми – частково надірвав м'яз правого стегна. Тож тренерському штабу «скакунів» доведеться експериментувати. Найімовірніше, на вістрі атаки з'явиться інший літній новачок Сефас. Він мав досвід виступів у центрі атаки та виглядає переконливішим варіантом за форварда Мусу Гурбанли. Той колись непогано засяяв у юному віці та поїхав підкоряти Швецію, але там у сина головного тренера не склалося. А відвоювати місце в основі «Карабаху» йому поки не вдалося.

Антон Федорців, «Главком»