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Авторитетне видання пояснило, як Болагун уникнув дискваліфікації на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Авторитетне видання пояснило, як Болагун уникнув дискваліфікації на Чемпіонаті світу 2026
Головним винуватцем скандального рішення називають одного з чиновників ФІФА
фото: Flickr

The Times шокував новими деталями однієї з найскандальніших справ світової першості з футболу

Британське видання The Times оприлюднило нові подробиці одного з найрезонансніших скандалів Чемпіонату світу 2026 зі скасуванням дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна перед матчем з Бельгією. Про це повідомляє «Главком».

Обхід регламентів

У матчі 1/16 фіналу проти Боснії і Герцеговини Балогун був вилучений з поля після перегляду VAR за грубе порушення правил. Проте вже наступного дня дисциплінарний комітет ФІФА замінив автоматичну дискваліфікацію на один матч умовного покарання, що дозволило форварду взяти участь у наступному матчі плейоф проти Бельгії.

Рішення викликало широкий резонанс ще й через повідомлення про телефонну розмову президента США Дональда Трампа з президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Трамп підтвердив, що звертався до очільника світового футболу щодо ситуації з американським нападником. Водночас Інфантіно заявляв, що дисциплінарний комітет є незалежним органом, а він не мав жодного впливу на ухвалене рішення.

Втім, за даними The Times, справа не розглядалася повним складом дисциплінарного комітету, до якого входять 18 членів. Видання стверджує, що голова дисциплінарного комітету Мохаммед аль-Камалі не скликав засідання та не проводив консультацій із колегами, а самостійно ухвалив рішення про скасування дискваліфікації, що викликало невдоволення всередині ФІФА.

Подвійні стандарти від ФІФА

Додаткової гостроти ситуації надав інший епізод. Захисник збірної Англії Джарелл Кванса після вилучення у матчі проти Мексики отримав двоматчеву дискваліфікацію, хоча, як зазначає The Times, характер порушення був подібним до епізоду за участю Балогуна. Саме різниця у покараннях стала однією з головних причин критики на адресу ФІФА.

Кореспондент BBC Ден Роан намагався отримати пояснення від Мохаммеда аль-Камалі під час чвертьфінального матчу між Англією та Аргентиною. Журналіст поставив запитання щодо можливого впливу Інфантіно на рішення, різного трактування епізодів із Балогуном і Квансою та принципів роботи дисциплінарного комітету. За словами BBC, чиновник не відповів на жодне із запитань і залишив місце події без коментарів.

Нагадаємо, що ФІФА відхилила апеляцію Бельгії щодо скасування червоної картки для Балогуна

Теги: Джанні Інфантіно ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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