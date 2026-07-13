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У мережі набирає популярності відео, присвячене півфіналістам Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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У мережі набирає популярності відео, присвячене півфіналістам Чемпіонату світу
На відео зображені Мбаппе, Ямаль, Кейн та Мессі – лідери збірних, які пробилися до 1/2 фіналу мундіалю

Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня

В Instagram набирає популярності ролик, створений штучним інтелектом, який присвячений півфіналістам Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

На відео зображені Кіліан Мбаппе, Ламін Ямаль, Гаррі Кейн та Ліонель Мессі – лідери збірних, які пробилися до 1/2 фіналу мундіалю. Вони їдуть пустелею на розкішному авто.

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Допис, поширений Antonio Lima de Oliveira (@3dzuera)

Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Гра 1/2 фіналу Чемпіонату світу Франція – Іспанія відбудеться у вівторок, 14 липня.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Інший матч півфіналу мундіалю Англія – Аргентина пройде у середу, 15 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок. 

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Як повідомлялося, збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу

На 88-й хвилині «фурія роха» забила вирішальний гол – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання. 

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Теги: ЧС-2026 чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ Ламін Ямаль Гаррі Кейн Ліонель Мессі Кіліан Мбаппе

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У мережі набирає популярності відео, присвячене півфіналістам Чемпіонату світу
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