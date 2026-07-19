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Останній танець Мессі чи перший трофей Ямаля? Прогноз на фінал

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Останній танець Мессі чи перший трофей Ямаля? Прогноз на фінал

Епічний футбольний сезон літа добігає кінця

Разом із GGBET проводжаємо найбільший ЧС в історії. У неділю, 19 липня, на «Метлайф Стедіум» зустрінуться Іспанія, що пропустила лише гол за турнір, і Аргентина, яка тричі витягувала себе з майже безнадійних ситуацій у плей-оф.

Скажене, драйвове, епічне – футбольне літо, яке ми чекали вічність, завершується головним матчем чотириріччя. Долучайся до фіналу разом із GGBET: топова лінія, готові експреси від експертів і бетбілдер під власний сценарій гри.Обирай, кого підтримати на ggbet.ua. Все буде GG!

Іспанію на старті турніру мало хто ставив на перше місце, а нульова нічия з дебютантом турніру Кабо-Верде в першому турі виглядала як тривожний дзвінок. Але саме з того моменту «Ла Роха» не втратила жодного очка. Іспанці послідовно закрили Саудівську Аравію, Уругвай, Австрію та Португалію, у чвертьфіналі здолали Бельгію, а в півфіналі розібрали Францію 2:0 – команду, якій пророкували чемпіонство. Так, без гучних заяв і сенсаційних розгромів, Іспанія дійшла до свого другого фіналу в історії всього з одним пропущеним голом.

Аргентині ж сітка плей-оф на папері дісталася чи не найкомфортніша серед усіх фаворитів: Кабо-Верде, Єгипет, Швейцарія. На ділі кожен із цих матчів перетворився на випробування. З Кабо-Верде знадобився овертайм, Єгипту «альбіселесте» програвали 0:2 – і забили тричі за фінальні 11 хвилин, Швейцарію дотиснули лише в додатковий час. А в півфіналі з Англією Аргентина знову поступалася майже до кінця: Енцо Фернандес зрівняв на 85-й хвилині, Лаутаро Мартінес забив переможний у компенсований час – обидва голи після передач Мессі. Тепер команда Скалоні за 90 хвилин від того, щоб стати першим чемпіоном, який захистив титул, з часів Бразилії 1958–1962. 

Букмекери схиляються до Іспанії, але з мінімальною перевагою: проти найкращої оборони турніру грає команда, яка все літо доводить, що рахунок на табло — не вирок.

Лінія GGBET на фінал:
  • перемога Іспанії – 2.31;
  • нічия – 3.14;
  • перемога Аргентини – 3.57;
  • тотал менше 2.5 – 1.69.

* Коефіцієнти були взяті з веб-сайту ggbet.ua станом на 12:00 17.07.2026 року та можуть змінюватися.

Головна ж окраса цього фіналу – зустріч двох поколінь. 39-річний Мессі, який цього літа обійшов Клозе і став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, має 8 голів на турнірі й реальний шанс уперше в кар'єрі взяти «Золотий бутс». Навпроти – 19-річний Ламін Ямаль, лідер нової Іспанії, який зізнавався, що виріс на матчах Лео. Один із них у неділю підніме трофей.

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Теги: Ламін Ямаль Лаутаро Мартінес Аргентина Іспанія чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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