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Тріумф Іспанії, драма Франції та провал Німеччини. Експерти підбили підсумки Чемпіонату світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Тріумф Іспанії, драма Франції та провал Німеччини. Експерти підбили підсумки Чемпіонату світу
Іспанія завдяки голу у додатковий час зуміла здобути перемогу на Мундіалі
фото: Getty Images

Українські журналісти та оглядачі розповіли про свої враження від головної спортивної події року

Чемпіонат світу 2026 з футболу вже став історією. Відомі українські журналісти, коментатори та експерти ексклюзивно відповіли «Главкому» на питання про мундіаль, що цікавлять кожного вболівальника.

Чому Франція не змогла здобути титул? Які причини чергового провалу збірної Німеччини?

Своїми думками щодо цих та інших питань поділилися Віталій Волочай, Максим Гіленко, Вадим Скічко, Володимир Звєров та Андрій Богданов.

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фото: соцмережі

Перемога Іспанії закономірна? Назвіть головну перевагу нового чемпіона світу над конкурентами.

  • Гіленко: Закономірна, вони були сильнішими за всіх в кожному матчі. Головна перевага: рівень взаємодії – неначе в клубній команді дуже хорошого рівня. Гадаю, ця Іспанія не слабша за найкращі команди Ліги чемпіонів.
  • Звєров: Абсолютно. Не бачу навіть варіантів для дискусій у стіл «а що б, а якби...». Командні механізми на найвищому рівні. Ніби де ла Фуенте кілька років тримав команду у якомусь футбольно-роботизованому спецтаборі.
  • Волочай: Так. Це найкраща КОМАНДА прямо зараз. І те як Іспанія зіграла, в першу чергу з французами в півфіналі, це довело. Фантастична команда, від воротаря і до атаки, найбільш організована дійсно команда, а не зірки, які вийшли пограти.
  • Богданов: Збірна Іспанії – це команда Луїса де ла Фуенте, яка в тактичному плані дуже сильно відіграла і там була одна ціла команда, а не окремі зірки. Тому Іспанія і досягла такого великого успіху.
  • Скічко: Абсолютно так. Головна перевага – колектив і тренерська робота. Від міцного захисту імені Сімона – Ляпорта – Кубарсі до атаки де Ферран не зламався від невдач, а сумлінно чекав свого шансу і використав його у найпотрібніший час.

Сьогоднішня Аргентина дійшла б до фіналу без Мессі?

  • Гіленко: Могла б дійти, там є таланти. Але до цього треба було готуватися не один рік. А за даних обставин – ні, Мессі – ключова персона у потраплянні у фінал.
  • Звєров: Ця Аргентина без Мессі могла не пройти Кабо-Верде.
  • Волочай: Ні, без Мессі ця Аргентина з проблемами б з групи вийшла. Тому що це команда, яка була зроблена під Мессі, і якби його не було б, то взагалі склад і формація були б іншими.
  • Богданов: Аргентина не досягла би такого великого успіху без Мессі, бо він дуже потужно відіграв на мундіалі, забив вісім голів, і взагалі вся гра Аргентини будувалася навколо цього великого футболіста.
  • Скічко: Не думаю. Збірна, яка мало в чому змінилася з попереднього Чемпіонату світу була надто залежною від свого ідола, якому вже 39. Просто відніміть усі результативні дії Мессі та побачите де була би Аргентина без нього.
Мессі після перемоги над Єгиптом у чвертьфіналі ЧС-2026
Мессі після перемоги над Єгиптом у чвертьфіналі ЧС-2026
фото: Getty Images

Чому Франція не змогла здобути титул?

  • Гіленко: Їхній стиль футболу виявився дуже зручним для Іспанії.
  • Звєров: Через видатну командну гру в захисті іспанців. Те, як захисники і півзахисники Іспанії читали і перехоплювали вертикальні розрізні передачі на хід Мбаппе і Дембеле, це було не менш красиво, ніж голи. Вони наперед знали усі маневри французів. У Дешама була класна і яскрава команда, але на шляху трапилася сильніша.
  • Волочай: Бо потрапили під іспанський каток. Це з французами відбувається щороку, і стабільно вони програють їм. Я ставив на Францію, як на чемпіона, але отой півфінал був програний настільки без варіантів, що й самі французи добре знають, що все таки повноцінного балансу між атакою і обороною у них не було.
  • Богданов: Франція не змогла здобути титул, бо на шляху їм потрапила Іспанія. І в тому матчі іспанці цілковито контролювали хід гри і не дали французам нічого зробити. Франція дуже сильною була в лінії атаки, але Іспанії вона нічого не змогла протидіяти, була безсилою проти тактичного плану де ла Фуенте.
  • Скічко: Бо Чемпіонат світу – це турнір на якому ти маєш бути бездоганним для перемоги. Або припускатися помилки хіба що на груповому етапі, а не в плейоф. Французи пройшли групу переконливо, а от найважливіший матч чотириріччя програли в момент, коли нічого вже виправити неможливо.

Англія – третя. Це успіх чи «Три леви» могли претендувати на більше?

  • Гіленко: Англія мала грати у фіналі, але тренер провалив півфінал після того, як його команда повела в рахунку.
  • Звєров: Якби я був англійцем, не сприймав би жоден результат матчу за 3-є місце, після поразки Аргентині. Ці привиди «руки Бога», «ніг Бога» та інші, які мешкають на Мальвінських островах – хіба бронза сильніша за них?
  • Волочай: Так, 3-є місце – це успіх. Те, що вони пройшли Мексику – це вже успіх. Так, Тухель зламався за 20 хвилин до кінця півфіналу, і команда зламалась, але півфінал для цієї збірної це дійсно велике досягнення.
  • Богданов: Англія могла досягти більшого, могла вийти у фінал. Все складалося на їх користь в матчі з Аргентиною до останніх 30 хвилин гри. Але Тухель почав грати дуже низько, почав грати на утримання результату. Це був провал головного тренера, а не футболістів.
  • Скічко: На мою думку, Англія здатна на більше. Був задоволений характером команди Тухеля рівно до забитого мʼяча Гордоном у півфіналі. Фактично англійці злякалися успіху та програли насамперед собі.
Драматична поразка Англії у півфіналі ЧС-2026
Драматична поразка Англії у півфіналі ЧС-2026
фото: Getty Images

Чому Бразилія і Німеччина знову провалилися?

  • Гіленко: Скромний за мірками цих збірних склад, не найкращий рівень взаєморозуміння між гравцями і тренерами, помилки при формуванні заявки і кадрові рішення впродовж матчу (вихід Неймара і невиклик Жоао Педро).
  • Звєров: У Бразилії забагато індивідуальних помилок, пов'язаних із віком гравців, які часто не встигали за суперниками. Мова про Даніло, Каземіро. Рівень крайніх оборонців взагалі неконкурентний на рівні кращих європейських збірних. З Німеччиною складніше, бо це скидалося на нонсенс – вилетіти від Парагваю. Тут треба глибше розбирати конкретні рішення у конкретних матчах: чому Кімміх грав на фланзі захисту, а не замість Нмечі у центрі поля, невже Левелінг настільки поступався решті атакувальних хавів, що мав усього 30 хвилин, і так далі.
  • Волочай: Бразилія має дуже слабке покоління футболістів, і Карло Анчелотті поки працює не достатньо довго, щоб зліпити з цього набору гравців щось вартісне. А німці програли Парагваю, бо мають надто впертого тренера, який просто не відходив від своїх базових налаштувань, навіть коли це треба було робити.
  • Богданов: Покоління у Німеччини зараз не для великих цілей. Та й Нагельсманн не дуже добре спрацював і у підсумку він пішов у відставку. Щодо Бразилії, то там на самому початку травмувався Рафінья, який був одним з ключових гравців. На додачу, мені здається, Бразилії не вистачало лідера і бомбардира. Хоча, якщо чесно, я очікував від Бразилії подібного результату.
  • Скічко: Тут різні причини. Бразилія в кризі кадрів. Немає звичного сузірʼя футболістів які зачаровують світ. Є окремі майстри, яким бракує злагодженості. Натомість Німеччина стала жертвою зарозумілості свого наставника. Не може команда досягати висот із таким настроєм у роздягальні.

Гравець або збірна, які стали головними відкриттями турніру?

  • Гіленко: Норвегія і опорник Колумбії Густаво Пуерта.
  • Звєров: Мексика, як команда. З гравців, відкрився по-новому бельгієць Ніколя Раскен. І ще мексиканець Роберто Альворадо, який ніколи не грав у Європі, а варто було би.
  • Волочай: Для мене особливих відкриттів не сталось. Я здивований, що майже всі топ-зірки зіграли добре. І Кейн, і Голанд, і Мбаппе, і Мессі, і Олісе. Ніхто фактично не провалився. Оце мене дійсно здивувало.
  • Богданов: Головне відкриття – це Аргентина і Мессі. Я в них не вірив, і не думав, що вони здатні повторити результат 2022 року. Ми бачили, як Аргентина дійшла до фіналу, і для цієї команди це реально великий успіх. Ну і Мессі в 39 років відіграв неочікувано дуже потужно. Звісно, що Скалоні побудував гру навколо Мессі і решта всіх гравців займалась тим, що тягали рояль, а Мессі на ньому грав.
  • Скічко: Для більшості це заслужено Кабо-Верде. Можна також виділяти Канаду, яка вперше пробилася до плейоф або Єгипет, який нарешті здобув першу перемогу на мундіалях і ще й був близьким до того аби вибити чинних чемпіонів.
Збірна Кабо-Верде гідно провела турнір і вилетіла лише у плейоф від Аргентини
Збірна Кабо-Верде гідно провела турнір і вилетіла лише у плейоф від Аргентини
фото: Getty Images

Якою була найгучніша сенсація цього чемпіонату?

  • Гіленко: Провал Туреччини, закономірний виліт Бразилії від Норвегії, виліт Німеччини від Парагваю.
  • Звєров: Виліт німців від Парагваю.
  • Волочай: Кабо-Верде і 0 поразок. Уявити таке я не міг навіть в найсміливіших припущеннях.
  • Богданов: Відзначу збірну Норвегії, яка виявилась сильною командою і чудово відіграла турнір. Чого варта перемога над Бразилією. Просто красунчики, потужне покоління.
  • Скічко: Виліт Німеччини в першому раунді плейоф.

Людина, яка вас найбільше дратувала на цьому мундіалі?

  • Гіленко: Роналду – без нього Португалія виступила б краще.
  • Звєров: Президент ФІФА.
  • Волочай: ЛеандроПаредес, і взагалі збірна Аргентини окрім Мессі. І я думаю я не єдиний, кого він бісив. Але так вони грають в футбол, і футбол буває різним.
  • Богданов: Серед гравців мене насправді ніхто не дратував. Хоча та ситуація зі скасованим вилученням американця Балогуна, то вона швидше здивувала, ніж роздратувала. Не думав, що у футболі можливі такі речі, щоб на прохання президента США скасовували дискваліфікацію. Але це реалії сьогоднішнього життя, коли політики втручаюсь у будь-що. А загалом чемпіонат був дуже класним.
  • Скічко: Її показували щоматчу у ВІП-ложі.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно викликав неоднозначну реакцію своїми заявами і діями під час ЧС-2026
Президент ФІФА Джанні Інфантіно викликав неоднозначну реакцію своїми заявами і діями під час ЧС-2026
фото: Getty Images

«Гідрейшен брейк» має право на життя, чи ця новація так і залишиться ознакою виключно цього турніру?

  • Гіленко: «Гідрейшн брейк» хай буде тільки для справді спекотної погоди, а не за замовченням.
  • Звєров: Можу сказати з точки зору ведення репортажу – дуже довга пауза. Ти ніби розігнався, а тут все – іди на паузу. Не вірю, що воно приживеться у Європі.
  • Волочай: Мені сподобалась ця зміна. Тактичні рішення, які робили тренери – це прекрасно. Так, очевидно, що пауза на водопій має бути коли грають в +30, без цього не можна. Але я вважаю, що така перерва дійсна класно, бо менше травм, футболісти мають шанс перепочити перед вирішальними 20 хвилинами, і це чудово.
  • Богданов: «Гідрейшен брейк» не має права на життя. У футболі має бути одна перерва і два тайми, а не чотири. Не думаю, що ця новація приживеться. Хоча від нинішнього керівництва ФІФА всього можна очікувати.
  • Скічко: У спекотну пору року чому би й ні. Це не лише про можливість продати рекламу, але й про комфорт гравців.

VAR відновлює справедливість, але вбиває емоції – ви погоджуєтесь з цією думкою?

  • Гіленко: В принципі, так. Радість від голів завжди трохи неповноцінна, бо завжди думаєш, що гол можуть скасувати.
  • Звєров: VAR відновлює справедливість, але у кожного вона своя. Чому не зарахували гол Ніко Вільямса у фіналі?
  • Волочай: Я противник VAR в принципі. Я не думаю, що ця система робить гру краще. VAR створений, щоб виправляти ОЧЕВИДНІ помилки арбітра, але його використовують просто тому, що він є, і це не правильно.
  • Богданов: VAR – це система, яка цілком виправдовує себе. У футболі не повинні зараховувати голи після офсайдів чи порушень правил. Тому все нормально працює.
  • Скічко: Погоджуюсь, але загалом VAR це про благо, про істинність і відсутність двозначності трактувань. Аби він запрацював на користь його використання необхідно реформувати.
Збірна Хорватії в матчі плейоф з Португалією «постраждала» від рішення VAR
Збірна Хорватії в матчі плейоф з Португалією «постраждала» від рішення VAR
фото: Getty Images

Матч цього чемпіонату, який ви готові переглядати знову і знову?

  • Гіленко: Другий тайм Аргентина – Англія, але все ж обмежену кількість разів.
  • Звєров: Найкращі за драмою матчі, які я відпрацював – Уругвай – Кабо-Верде і Бельгія – Сенегал. Але дивитися назад не хочу. Вже новий клубний сезон почався. Читав, що гравці збірної Іспанії (які з де ла Фуенте виграли Євро U-19, U-21, дорослий Євро і ось тепер Кубок світу) запитали тренера, що далі вигравати? Він сказав – наступний матч у вересні. Класний підхід.
  • Волочай: Мексика – Англія. Розкішний був матч. Від очікувань, до атмосфери і до самого матчу. Просто класика Чемпіонатів Світу. Найкращий матч турніру як на мене.
  • Богданов: Останні 30 хвилин матчу Аргентина – Англія. Мессі з партнерами показали майстер-клас, як потрібно перевертати матчі на свою користь, як потрібно демонструвати характер на полі.
  • Скічко: Особливо запамʼяталися та сподобалися матчі Нідерланди – Японія та Бразилія – Норвегія.

Святослав Василик, «Главком»

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА ЧС-2026 Ліонель Мессі Карло Анчелотті Кіліан Мбаппе Ерлінг Голанд Юліан Наґельсманн

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