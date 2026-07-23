Другий суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи: досьє на грецький ПАОК

«Динамо» продовжує вести боротьбу за місце в основній сітці турніру

ПАОК із грецьких Салонік зустрінеться з володарем Кубка України в другому раунді кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Коротка презентація суперника київського «Динамо» – в матеріалі «Главкома».

Поєдинок «Динамо» – ПАОК відбудеться 23 липня 2026 року в польському Любліні. Стартовий свисток зустрічі на «Арені Люблін» прозвучить о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь зіграють 30 липня.

Візитка

Рік заснування: 1926

1926 Рейтинг УЄФА: 56-те місце

56-те місце Титули: чотириразовий чемпіон Греції, восьмиразовий володар Кубка Греції

чотириразовий чемпіон Греції, восьмиразовий володар Кубка Греції Найвище досягнення у єврокубках: чвертьфінал Ліги конференцій (2021/22, 2023/24)

чвертьфінал Ліги конференцій (2021/22, 2023/24) Прізвиська: «Двоголові орли Півночі», «чорно-білі»

«Двоголові орли Півночі», «чорно-білі» Домашній стадіон: «Тумба» (вміщує 28 703 глядачі)

«Тумба» (вміщує 28 703 глядачі) Головний тренер: Алессіо Ліші

Алессіо Ліші Капітан команди: Андрія Живковіч

Склад ПАОКа

У міжсезоння «чорно-білі» зробили кілька підписань контрактів з категорії точкових. Зі шведського «Мальме» за 2 млн євро грецький гранд оформив перехід вінгера Тахи Алі. Він з'їздив на Чемпіонат світу 2026 у складі збірної Швеції, але був резервістом і провів на турнірі лише 35 хвилин (два поєдинки). Ще 1,5 млн євро ПАОК віддав за центрбека Пантеліса Хацідіакоса з данського «Копенгагена», який у 29 років уперше гратиме на батьківщині.

Інших двох новачків македонці відшукали в Іспанії. Ці безкоштовні переходи теж спрямовані на зміцнення оборони. Опорний хавбек Баптісте Сантамарія раніше виступав за «Валенсію», а центрбек Арітц Елустондо захищав кольори «Реал Сосьєдада» із Сан-Себастьяна. Ще півдесятка футболістів повернулися в ПАОК із оренд, зокрема й форвард з країни-агресора Росії Федір Чалов.

Пантеліс Хацідіакос повинен зацементувати центр оборони фото: ФК ПАОК

Кадрові втрати «чорно-білих» виглядають серйознішими. Принаймні за іменами. Влітку Салоніки покинули оборонці Деян Ловрен, Хоан Састре, Томаш Кендзьора та Хорхе Санчес. Кошти ПАОК – 3 млн євро від мексиканського «Атласа» – отримав тільки за останнього. А російський хавбек Магомед Оздоєв безкоштовно поїхав зустрічати дрони Сил оборони в «Краснодар». Тим часом досвідчений поляк матиме нагоду показати грецькому гранду власну профпридатність вже в складі «Динамо».

«Двоголові орли Півночі» водночас зберегли більшість провідних виконавців минулого сезону. Вітчизняним уболівальникам передусім знайомий екслідер донецького «Шахтаря» і харківського «Металіста» Тайсон (шість голів, дев'ять асистів за 48 матчів у всіх турнірах минулого сезону). Залишаються в обоймі й атакувальний півзахисник Янніс Константеліас (14 м'ячів, дев'ять асистів за 40 поєдинків) і нападник Александер Єремеєфф (10 голів за 29 матчів). А ще капітан Андрія Живковіч, який з правого флангу атаки організував сім м'ячів і аж 20 результативних передач (44 поєдинки).

Тренер Алессіо Ліші

Керівництво ПАОКа влітку наважилося змінити головного тренера. Після п'яти років на посаді Салоніки покинув Разван Луческу. Румун за другий період із «чорно-білими» виграв один титул Суперліги та тричі програв у фіналах Кубка Греції. Знамено македонців підхопив маловідомий широкій публіці фахівець – 40-річний італієць Алессіо Ліші. Попри молодий вік, тренер встиг попрацювати на рівні іспанської Ла Ліги з «Леванте» та «Осасуною» з Памплони.

Щоправда, з обома колективами алленаторе мав непрості сезони. «Жаб» він очолив посеред кампанії 2021/22, коли команда перебувала на дні дивізіону. Ліші реанімував «Леванте» – принаймні його підопічні боролися за збереження прописки до кінця сезону та відстали від рятівної позиції усього на чотири пункти. А от від наваррців у минулому сезоні чекали більшого, а на ділі команда італійця не вилетіла з Ла Ліги лише за додатковими показниками. Наприклад, якби в останньому турі «Жирона» Віктора Циганкова перемогла, то Ліші оформив би другий виліт за чотири роки.

Алессіо Ліші як фахівець сформувався в Іспанії фото: EFE

Утім, показовішим оглядачі називають період роботи італійського фахівця з «Мірандесом». Провінційні «кабанчики» в дебютній кампанії під керівництвом молодого тренера (2023/24) фінішували в Сегунді на 18-й позиції. А от на другий сезон стали четвертими та лише у фіналі плейоф поступилися місцем у Ла Лізі «Ов'єдо» (1:0, 1:3). Натомість без Ліші в минулому сезоні «Мірандес» завалився в зону вильоту й тепер мандруватиме іспанською трясовиною.

У своїй роботі тренер звик опиратися на кадровий підбір. Якщо на чолі «кабанчиків» він використовував схему з трьома центрбеками (здебільшого 5-3-2), то в «Осасуні» відмовився від неї та грав із четвіркою оборонців (4-2-3-1). Найімовірніше, захисний квартет Ліші використовуватиме й на чолі ПАОКа. Принаймні на старті роботи з грецьким грандом він покладатиметься на напрацювання Луческу-молодшого. Тим більше, новачки Хацідіакос, Елустондо та Сантамарія не встигли відпрацювати зв'язки з новими партнерами.

ПАОК у сезоні 2025/26

«Двоголові орли Півночі» змагалися в трьох турнірах. Найшвидше зброю довелося скласти в єврокубках. ПАОК здолав два кваліфікаційні раунди, а потім сяк-так пройшов основний етап Ліги Європи. Та в плейоф «чорно-білі» вибули вже на стадії 1/16 фіналу, двічі поступившись «Сельті» з іспанського Віго (1:2, 0:1). Не увінчався успіхом і похід за Кубком Греції – у фіналі македонці в овертаймі поступилися критському ОФІ (2:3). Тож головні сподівання команда та вболівальники спрямували на чемпіонат.

«Чорно-білі» завершили з бронзовими медалями попередній сезон фото: ФК ПАОК

Сезон у грецькій Суперлізі складається з двох етапів – регулярного сезону та боротьби четвірки найкращих за титул. До вирішального етапу ПАОК підійшов у непоганому становищі. «Чорно-білі» після двох кіл фінішували третіми (57 очок). Та відставання македонців від конкурентів було незначним. Переможець регулярної першості – афінський АЕК – набрав 60 пунктів, а пірейський «Олімпіакос» відстав від нього на два бали. Роль спостерігача в чемпіонській групі дісталася столичному «Панатінаїкосу» (49 очок).

Та на фінальний етап підопічним Луческу-молодшого не вистачило міцності. Так, ПАОК у шести поєдинках програв лише одного разу. Та біда в тім, що й перемогти «чорно-білі» зуміли тільки раз. Натомість аж чотири матчі македонці звели внічию. Як наслідок, відставання колективу із Салонік від АЕКа зросло з трьох пунктів до восьми на фініші. Не наздогнав ПАОК і «Олімпіакос», поступившись конкуренту двома балами. Тож замість кваліфікації Ліги чемпіонів тепер із Ліші біля керма доведеться торувати шлях в основний раунд Ліги Європи.

Антон Федорців, «Главком»