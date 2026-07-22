Transfermarkt опублікував список футболістів, які найбільше подорожчали після Чемпіонату світу

Лідером рейтингу Transfermarkt став півзахисник «Манчестер Сіті» та збірної Англії Елліот Андерсон

Авторитетний портал Transfermarkt опублікував перелік футболістів, які найбільше подорожчали за підсумками Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Лідером рейтингу став півзахисник «Манчестер Сіті» та збірної Англії Елліот Андерсон. Він додав у ціні 35 мільйонів євро (з 75 до 110 мільйонів). Друге місце посів ще один англієць, хавбек іспанського «Реала» Джуд Беллінгем. Він подорожчав на 30 мільйонів євро (зі 130 до 160 мільйонів). Третім став півзахисник французького «Лілля» та збірної Марокко Айюб Буадді. Його ціна зросла з 50 до 80 мільйонів євро.

У топ-10 також увійшли норвежець Ерлінг Холанд (+20 млн євро), іспанці Ламін Ямаль (+20 млн євро) та Пау Кубарсі (+20 млн євро), французи Кіліан Мбаппе (+20 млн євро) та Майкл Олісе (+20 млн євро), аргентинець Хуліан Альварес (+20 млн євро) та англієць Морган Роджерс (+20 млн євро).

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.