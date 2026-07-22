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Керівник російського спорту поскаржився на «відморожені» міжнародні федерації

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Керівник російського спорту поскаржився на «відморожені» міжнародні федерації
Дегтярьов відмий своєю підтримкою війни Росії проти України

Дегтярьову не подобається діяльність Міжнародного союзу біатлоністів та Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій

Одіозний міністр спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов заявив, що Міжнародний союз біатлоністів (IBU) та Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) є «найбільш відмороженими» федераціями в питанні допуску російських спортсменів до змагань. Про це інформує «Главком».

«Найбільш відморожені федерації. Чекали на липневу раду Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, рішення негативне. Зараз процес триває, може зайняти місяці, може, півроку, а може – опа і рішення, як 7 липня. У МОК є здивування і роздратування. Вони свій авторитет відстоюватимуть, десь публічно, десь ні», – заявив Дегтярьов.

IBU та World Athletics у 2022 році ухвалили рішення не допускати росіян та білорусів до участі у своїх турнірах після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

Дегтярьов відмий своєю підтримкою війни Росії проти України. Він називав перемоги російських спортсменів на Паралімпіаді-2026 маяком для російських окупантів.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: біатлон легка атлетика спорт росія

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