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Імениті футболісти розкритикували дії Тухеля у півфіналі Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Імениті футболісти розкритикували дії Тухеля у півфіналі Чемпіонату світу 2026
Томас Тухель не очікував такої пасивної гри від гравців збірної Англії
фото: PA

Легенди збірної Англії були не в захваті від того, як будував гру в заключні хвилини німецький тренер

Поразка збірної Англії від Аргентини у півфіналі Чемпіонату світу-2026 викликала хвилю критики на адресу головного тренера Томаса Тухеля з боку не лише вболівальників та преси, а й легендарних ексфутболістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Daily Mail.

Невдале тактичне рішення

Англійці вели в рахунку до 86-ї хвилини після гола Ентоні Гордона, однак наприкінці зустрічі пропустили двічі після результативних передач Ліонеля Мессі та втратили шанс зіграти у фіналі.

Після забитого м'яча Тухель перебудував команду на оборонну модель гри, випустивши захисника Езрі Консу замість автора гола Гордона. Це рішення стало одним із головних об'єктів критики з боку британських експертів.

Легендарний нападник збірної Англії Алан Ширер заявив, що саме перехід на схему з п'ятьма захисниками став ключовою помилкою німецького фахівця.

«Потрібно бути чесними – перемогла сильніша команда. Те, що працювало раніше, цього разу обернулося проти них. Перехід на лінію в п'ять захисників притиснув команду до власних воріт, вони взагалі не могли вийти з оборони й були покарані. Реакція Аргентини була блискучою. Вони не панікували, гнули свою лінію та заслужили цей фінал», – сказав Ширер.

Подібні думки були і в екскапітана збірної Вейна Руні: «Ми поставили себе в чудове положення, а потім просто не знали, що робити. Ми сіли глибоко назад і дозволили їм наступати на нас. Якщо ви дозволяєте Мессі та Аргентині тиснути — чекайте на проблеми. Щойно ми забили, одразу розслабилися, почали грати в 5 чи 6 захисників. Будемо відвертими: рішення Тухеля сьогодні коштували Англії фіналу. Я надзвичайно розчарований».

Британська преса також не пошкодувала критики. Зокрема, Daily Mail назвала заміни Тухеля жахливими та зазначила, що тренер змусив команду понад 20 хвилин лише оборонятися. Видання наголосило, що тактика, яка принесла успіх у матчах проти Мексики та Норвегії, виявилася безсилою проти чинних чемпіонів світу.

Відповідь наставника збірної Англії

Не менш різко висловився й сам Тухель. Наставник англійців визнав, що його команда після гола надто рано відмовилася від активної гри.

«Ми стали занадто пасивними. Замість того щоб продовжувати пресингувати й контролювати м'яч, почали лише реагувати на дії суперника. Коли даєш Аргентині та Мессі стільки простору, вони обов'язково цим скористаються», – заявив тренер після матчу.

На Чемпіонаті світу Англія зіграє матч за третє місце проти Франції, який пройде 19 липня. 

Нагадаємо, що Англія у важкому матчі програла Аргентині на Чемпіонаті світу 2026

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Теги: Англія тренер Томас Тухель НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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