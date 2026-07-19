Мільйон доларів за місце. У мережі показали найдорожчі сидіння на фінал Чемпіонату світу 2026

За рекордні суми фанатам відкриваються унікальні можливості

Фінал Чемпіонату світу 2026 між збірними Іспанії та Аргентини перевершив чергові рекордні позначки за вартістю квитків. Про це повідомляє «Главком».

Шалені розцінки головного матчу турніру

Напередодні вирішального матчу на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі ціни на перепустки на офіційних і вторинних майданчиках сягнули мільйонів доларів. За даними платформи TickPick, середня вартість квитка на вторинному ринку становила $11 327. Водночас найдорожчі пропозиції на офіційній платформі перепродажу FIFA сягнули $2,3 млн за одне місце.

Через захмарні ціни більшість уболівальників були змушені шукати альтернативні варіанти перегляду фіналу. У Нью-Йорку для фанатів організували великі публічні трансляції, зокрема в Центральному парку за підтримки Global Citizen, а також в Американському музеї природознавства.

Окрему увагу привернули VIP-пакети від офіційного партнера FIFA – On Location. Найдорожчі пропозиції коштували $1 млн за місце та включали преміальне обслуговування, доступ до закритих зон і додаткові ексклюзивні привілеї. Водночас частина відвідувачів жартувала, що навіть за таку суму місця розташовувалися на сонячному боці стадіону, тому гостям вручали сонцезахисні капелюхи.

⚠️ Essa é a visão dos assentos de hospitalidade no campo de 1 milhão de dólares para a Final da Copa do Mundo da FIFA no MetLife Stadium.



📸 @AlexMSilverman pic.twitter.com/UU4SVKP9Hp — Futmais | Menino Fut (@futtmais) — Futmais | Menino Fut (@futtmais) July 19, 2026

Шанс вийти на поле

Але найдорожчою пропозицією став спеціальний пакет вартістю $4 млн. Його власники отримують можливість перебувати безпосередньо біля поля перед матчем, спостерігати за розминкою команд і церемоніями буквально за кілька метрів від футболістів. Раніше такі можливості мали лише спонсори чи члени родини гравців.

Нагадаємо, що ФІФА планує розпродати газон зі стадіону, де зіграють фінал Чемпіонату світу 2026.