Олімпіаду-2018 відкривають змагання з керлінгу: росіяни зіграють з американцями

Окрім того, у четвер розпочнуть офіційно змагання стрибуни з трампліна

XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані офіційно розпочнуться у п’ятницю, 9 лютого. Але вже у середу на свої змагальні траси та трампліни вийшли біатлоністки, саночники та стрибуни. Саме вони першими провели офіційні тренування перед стартом Олімпіади. Зокрема, вперше випробували змагальну санну трасу українці Антон Дукач та

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Змагання з керлінгу

Окрім того, у четвер розпочнуть офіційно змагання стрибуни з трампліна

XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані офіційно розпочнуться у п’ятницю, 9 лютого.

Але вже у середу на свої змагальні траси та трампліни вийшли біатлоністки, саночники та стрибуни. Саме вони першими провели офіційні тренування перед стартом Олімпіади.

Зокрема, вперше випробували змагальну санну трасу українці Антон Дукач та Андрій Мандзій.

А вже у ніч на четвер, 8 лютого, отримають старт офіційні змагання. Так, Олімпіаду-2018 відкриють керлінгісти. О 2:05 ночі за київським часом розпочнуться поєдинки змішаних команд.

У цей час олімпійські атлети з Росії гратимуть із США, Норвегія – з Канадою, Південна Корея – з Фінляндією, а Китай – зі Швейцарією.

Опісля, коли в Україні вже буде 13:05, на майданчики знову повернуться ці команди, щоб відіграти зустрічі другого туру.

А о 13:15 за київським часом стрибуни з трампліна (чоловіки) розпочнуть кваліфікаційні спроби на нормальному трампліні.

Також у цей день свої тренування проведуть біатлоністи, гірськолижники та, знову ж таки, саночники.

Зауважимо, що церемонія відкриття XXIII Зимових Олімпійських ігор розпочнеться, як уже було вказано, у п'ятницю. О 13:00 за київським часом (о 20:00 за місцевим).