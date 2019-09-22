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    Гол Марлоса приніс «Шахтарю» перемогу над одним із найближчих переслідувачів (відео)

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    &laquo;Десна&raquo; в матчі з чемпіоном мала максимальну підтримку - Гол Марлоса приніс «Шахтарю» перемогу над одним із найближчих переслідувачів (відео)
    «Десна» в матчі з чемпіоном мала максимальну підтримку
    ФК «Десна»

    «Гірники» продовжують іти без втрат

    Донецький «Шахтар» здобув восьму перемогу у восьми матчах української Прем’єр-ліги-2019/2020. Завдяки голові Марлоса в середині першого тайму «гірники» обіграли на виїзді одного з найближчих переслідувачів – чернігівську «Десну», яка в попередньому турі перемогла в Києві «Динамо».

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    «Десна» (Чернігів) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1

    Голи: 0:1 – Марлос (22)

    «Десна»: Паст – Денис Фаворов (к), Імереков, Гітченко, Андрій Мостовий – Огіря, Андрій Богданов – Владислав Калитвинцев (Кузик, 83), Артем Фаворов (Максим Дегтярьов, 68), Картушов – Олександр Філіпов (Хльобас, 80). Тренер – Олександр Рябоконь

    «Шахтар»: П’ятов – Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко, Маркос Антоніо (Алан Патрік, 55) – Тете (Манор Соломон, 72), Марлос (Коноплянка, 86), Тайсон (к) – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

    Судді: Монзуль (Харків) – Марина Стрілецька (Суми), Ардашова (Київ)

    Попередження: Андрій Богданов (88) – Тайсон (53), Жуніор Мораєш (63), Болбат (90+1)

    22 вересня. Чернігів. Стадіон імені Юрія Гагаріна

    Після восьми турів у «Шахтаря» максимальна кількість очок – 24. «Десна» іде другою, маючи на десять пунктів менше.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга Євген Коноплянка ФК «Десна» Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Андрій П'ятов Тете Владислав Калитвинцев Манор Соломон Маркос Антоніо Максим Імереков Андрій Богданов Артем Фаворов Денис Фаворов Олександр Рябоконь Андрій Гітченко Андрій Мостовий Єгор Картушов Сергій Болбат Сергій Кривцов Ісмаїлі Алан Патрік Марлос Микола Матвієнко Тайсон Максим Дегтярьов Луїш Каштру Орест Кузик Євген Паст Владислав Огіря Олександр Філіпов Дмитро Хльобас
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