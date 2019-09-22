Гол Марлоса приніс «Шахтарю» перемогу над одним із найближчих переслідувачів (відео)



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«Десна» в матчі з чемпіоном мала максимальну підтримку ФК «Десна»

«Гірники» продовжують іти без втрат

Донецький «Шахтар» здобув восьму перемогу у восьми матчах української Прем’єр-ліги-2019/2020. Завдяки голові Марлоса в середині першого тайму «гірники» обіграли на виїзді одного з найближчих переслідувачів – чернігівську «Десну», яка в попередньому турі перемогла в Києві «Динамо».

«Десна» (Чернігів) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1

Голи: 0:1 – Марлос (22)

«Десна»: Паст – Денис Фаворов (к), Імереков, Гітченко, Андрій Мостовий – Огіря, Андрій Богданов – Владислав Калитвинцев (Кузик, 83), Артем Фаворов (Максим Дегтярьов, 68), Картушов – Олександр Філіпов (Хльобас, 80). Тренер – Олександр Рябоконь

«Шахтар»: П’ятов – Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко, Маркос Антоніо (Алан Патрік, 55) – Тете (Манор Соломон, 72), Марлос (Коноплянка, 86), Тайсон (к) – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

Судді: Монзуль (Харків) – Марина Стрілецька (Суми), Ардашова (Київ)

Попередження: Андрій Богданов (88) – Тайсон (53), Жуніор Мораєш (63), Болбат (90+1)

22 вересня. Чернігів. Стадіон імені Юрія Гагаріна

Після восьми турів у «Шахтаря» максимальна кількість очок – 24. «Десна» іде другою, маючи на десять пунктів менше.