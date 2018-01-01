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    Олімпіада у Пхьончхані

    Стало відомо, коли збірна України вирушить на зимову Олімпіаду у Пхьончхані

    У церемонії проводів олімпійців планується участь перших осіб держави
    У вівторок, 23 січня о 16.00 у Києві розпочнеться церемонія проводів на зимові Олімпійські ігри в Пхьончхан збірної України. Урочистості організовують в Національній філармонії України. Про це повідомляє сайт Національного олімпійського комітету України. Також відбудеться презентація олімпійської форми збірної України. У церемонії проводів
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    Олімпійські ігри у Пхьончхані. Фото:&nbsp;slavpeople.com
    Олімпійські ігри у Пхьончхані. Фото: slavpeople.com

    У церемонії проводів олімпійців планується участь перших осіб держави

    У вівторок, 23 січня о 16.00 у Києві розпочнеться церемонія проводів на зимові Олімпійські ігри в Пхьончхан збірної України. Урочистості організовують в Національній філармонії України.

    Про це повідомляє сайт Національного олімпійського комітету України.

    Також відбудеться презентація олімпійської форми збірної України.

    У церемонії проводів олімпійців планується участь перших осіб держави, президента НОК України Сергія Бубки, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова і членів олімпійської збірної України.

    Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри пройдуть у Пхьончхані з 9 по 25 лютого 2018 року.

    Олімпійські Ігри Збірна України
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