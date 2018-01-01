Стало відомо, коли збірна України вирушить на зимову Олімпіаду у Пхьончхані

У церемонії проводів олімпійців планується участь перших осіб держави

У вівторок, 23 січня о 16.00 у Києві розпочнеться церемонія проводів на зимові Олімпійські ігри в Пхьончхан збірної України. Урочистості організовують в Національній філармонії України. Про це повідомляє сайт Національного олімпійського комітету України. Також відбудеться презентація олімпійської форми збірної України. У церемонії проводів