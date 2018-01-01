Стало відомо, коли збірна України вирушить на зимову Олімпіаду у Пхьончхані
- Сьогодні, 10:10
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Олімпійські ігри у Пхьончхані. Фото: slavpeople.com
У церемонії проводів олімпійців планується участь перших осіб держави
У вівторок, 23 січня о 16.00 у Києві розпочнеться церемонія проводів на зимові Олімпійські ігри в Пхьончхан збірної України. Урочистості організовують в Національній філармонії України.
Про це повідомляє сайт Національного олімпійського комітету України.
Також відбудеться презентація олімпійської форми збірної України.
У церемонії проводів олімпійців планується участь перших осіб держави, президента НОК України Сергія Бубки, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова і членів олімпійської збірної України.
Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри пройдуть у Пхьончхані з 9 по 25 лютого 2018 року.