Збірна України з баскетболу U-18 зазнала третьої поразки на Чемпіонаті Європи

Команда Олега Шевченка на останніх секундах не втримала перемогу в матчі проти Польщі

У наступній грі групового етапу українська збірна у вівторок, 28 липня, зіграє проти Ісландії

Збірна України U-18 зазнала поразки в третьому матчі групового раунду Чемпіонату Європи з баскетболу (Дивізіон В). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Олега Шевченка на останніх секундах не втримала перемогу в матчі проти Польщі, поступившись 55:56.

Хід гри

Наша команда впевнено розпочала матч, вигравши стартову чверть 21:8. Але в другій десятихвилинці вже поляки виграли з аналогічним рахунком. Тож після рівної першої половини Польща закріпила перевагу в третій чверті, за яку ми набрали лише 5 очок та пропустили 19.

Українська збірна змогла продемонструвати характер, повернулась у гру і навіть вийшла вперед наприкінці матчу. Але, на жаль, маючи одне очко переваги, наші хлопці втримати переможний рахунок не змогли. Сімон Лата реалізував переможний лейап за дві секунди до кінця гри та встановив остаточний рахунок матчу. У збірної України було 2 секунди на відповідь після тайм-ауту, але організувати кидок не вдалося.

Польща реалізувала лише 1 з 19 триочкових, але українська збірна зробила на 14 втрат більше за суперника (21-7). Перевага суперника за очками набраними після втрат (25:7) та в швидкому нападі (15:2) стала в цьому матчі однією з визначальних.

Дмитро Даценко із 16 очками став найрезультативнішим гравцем у складі української збірної.

Після трьох матчів наша команда залишається без перемог. У наступній грі групового етапу українська збірна у вівторок, 28 липня, о 21:30 зіграє проти Ісландії.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки. Дивізіон В

Україна – Польща 55:56 (21:8, 8:21, 5:19, 21:8)

Україна: Даценко 16 + 4 підбирання - 3 втрати, Стадник 13 + 5 передач - 5 втрат, Татунчак 8 + 12 підбирань - 4 втрати, Кошелев 5 + 10 підбирань, Бешетя 3 + 9 підбирань — старт, Оніщенко 10, Шерстюк 0, Іванов 0, Клявін 0, Трющенко 0.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.